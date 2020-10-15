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Депутаты хотят повысить возрастную планку на владение оружием после расстрела людей

Артем Денисов
15 октября, 2020 00:19
2 мин
оружие
Фото: pixabay.com

В России необходимо повысить возрастную планку до 21 года для получения лицензии на владение и использование оружия.

Как сообщил депутат Госдумы Анатолий Выборный, законодательная инициатива будет внесена в Госдуму после обсуждения вопроса с экспертами. Как считает народный избранник, также необходимо усиливать систему контроля за владельцами оружия.

«И если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, должны автоматически лишаться лицензии, а оружие изыматься», — считает Выборный, пишут «Известия».

Такое решение было принято на фоне стрельбы под Нижним Новгородом, которую 12 октября устроил 18-летний Даниил Монахов. Его жертвами стали три человека, еще трое были ранены.

Известно, что молодой человек публиковал агрессивные посты в социальных сетях. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести всестороннее расследование и дать оценку действиям сотрудников школы, органов профилактики и работников клиники, где молодому человеку выдали разрешение на ношение оружия.

темы
стрельба
оружие
госдума
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