Депутаты готовят россиянам 50-тысячные штрафы за шум из квратиры

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Депутаты Государственной Думы Российской Федерации готовят законопроект, согласно которому нарушители тишины в многоквартирном доме будут подвергаться штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Проект поправок в Жилищный кодекс будет рассмотрен в Думе уже этой осенью. В настоящее время депутаты, подготовившие законопроект, рассматривают различные размеры штрафных санкций. Размер ответственности в настоящее время колеблется в диапазоне от нескольких тысяч до 50 тысяч рублей.

Большинство депутатов склоняется к тому, что размер ответственности должен быть в районе нескольких тысяч рублей, однако у правоохранительных органов должна возможность по своему усмотрению выписать штраф и на куда более значительную сумму, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что за повторное голосование грозит штраф в 30 тысяч рублей.