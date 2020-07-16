По состоянию на 16 июля 10:30
Заболевших752 797
За последние сутки6 428
Выздоровело531 692
Умерло11 937
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Депутаты готовят россиянам 50-тысячные штрафы за шум из квратиры

Михаил Орлов
16 июля, 2020 11:19
1 мин
Дом
Wikipedia

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации готовят законопроект, согласно которому нарушители тишины в многоквартирном доме будут подвергаться штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Проект поправок в Жилищный кодекс будет рассмотрен в Думе уже этой осенью. В настоящее время депутаты, подготовившие законопроект, рассматривают различные размеры штрафных санкций. Размер ответственности в настоящее время колеблется в диапазоне от нескольких тысяч до 50 тысяч рублей.

Большинство депутатов склоняется к тому, что размер ответственности должен быть в районе нескольких тысяч рублей, однако у правоохранительных органов должна возможность по своему усмотрению выписать штраф и на куда более значительную сумму, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что за повторное голосование грозит штраф в 30 тысяч рублей.

темы
Госдума
штраф
Жилищный кодекс
1 мин