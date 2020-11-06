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Депутаты «Единой России» сели в тюрьму на Камчатке

Кирилл Савушкин
6 ноября, 2020 14:02
1 мин
Photo
Flickr

В суде города Елизово Камчатского края вынесли приговор в отношении депутатов городского собрания Сергея Харитонова и Григория Радкевича. Оба депутата являются членами «Единой России», а Харитонов и вовсе возглавлял местную фракцию.

Решением суда законодатели признаны виновными в растрате 25 млн рублей. Радкевич получил 4,5 года лишения свободы, Харитонов - 3,5 года. Также обоим осужденным предстоит выплатить денежный штраф.

Как сообщает «Сибирь.Реалии», подсудимые занимались предпринимательством в сфере коммунального хозяйства и похищали средства, поступавшие от жителей вверенных им домов для оплаты коммунальных услуг.

темы
Единая Россия
хищение
Камчатский край
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