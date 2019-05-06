Депутат Резник вновь попался на курении травы

В Сети набирает популярность новый ролик, на котором запечатлен депутат петербургского Заксобрания Максим Резник, потягивающий «косячок». Видео опубликовал телеграм-канал «Неалбин».

В ролике видно, как Резник скручивает папиросу, облизывает ее и затягивается. Все это происходит на улице, и депутата, по всей видимости, не волнует, что его могут заметить.

Впервые о наркозависимости Резника заговорили после первомайского шествия в Петербурге, куда парламентарий явился в неадекватном состоянии. Он кричал, ругался, бросался на полицию, за что был арестован, но спустя время отпущен. «Невские новости» предположили, что Резник пришел на мероприятие под дозой наркотиков.

Позже в редакцию «Невских Новостей» прислали видео с курящим марихуану парламентарием. Депутаты Виталий Милонов и Андрей Анохин осудили поведение Максима Резника и призвали его сдать тест на наркотики. Член ЗакСа Игорь Коровин заявил, что депутата нужно лишить мандата, если его диагноз подтвердится.

Петербуржцы, подписавшие соответствующую петицию, поддержали требование чиновников. Однако сам Резник отказался проходить медосвидетельствование и улетел в Чехию подальше от наркоскандала.

Корреспонденты ФАН пообщались с парламентарием в аэропорту «Пулково». Депутат заявил журналистам, что довольно часто курит на общем балконе дома и не видит в этом ничего плохого.

Ранее спецкоры ФАН нашли на Авито куртку Резника, в которой он появлялся на публичных мероприятиях, выкупили ее и отправили на экспертизу. В результате проверки полиция подтвердила, что на одежде содержатся следы наркотических веществ. По словам источника из правоохранительных органов, этого достаточно для возбуждения дела.

Подробнее о расследовании в отношении наркомана-депутата Резника читайте в материале ФАН.