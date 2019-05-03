Депутат, которого подозревают в употреблении наркотиков отказался сдать анализы
Депутат, которого подозревают в употреблении наркотиков отказался сдать анализы

«Травокур» и дебошир Резник отказался пройти медосвидетельствование на содержание наркотиков в организме

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник отказался пройти медицинскую экспертизу после того, как в СМИ появились четыре видеозаписи, на которых политик, предположительно, курит марихуану и гашиш на общем балконе. Материалы были предоставлены редакции «Невские новости» обеспокоенными соседями, которые пожаловались на частый запах наркотических веществ и неадекватное поведение депутата после употребления алкоголя.

На своем канале в Telegram Резник назвал фейком новости в СМИ об употреблении им наркотиков, однако отказался от освидетельствования, что вызывает подозрения и можно считать косвенным признанием в употреблении запрещенных веществ. Ранее сдать анализ на наркотики потребовал, в частности, депутат Госдумы Виталий Милонов.

Напомним, ранее Максим Резник устроил провокацию в ходе Первомайского шествия в Санкт-Петербурге, что привело к его задержанию и профилактической беседе со служителями правопорядка. По данным некоторых СМИ и свидетелей, он находился в состоянии наркотического опьянения. Этот факт подтверждает и невнятное мычание депутата в телефонную трубку при звонке журналистов.

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