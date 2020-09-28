Депутат из Санкт-Петербурга обвинен в убийстве жены

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В Санкт-Петербурге задержан депутат Игорь Шокин. Согласно заявлению СКР по Петербургу, он подозревается в убийстве жены, сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«28 сентября в одном из частных домов, расположенных в посёлке Комарово, было обнаружено тело 61-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого задержан супруг потерпевшей», - сообщили в СК.

Игорь Шокин является муниципальным депутатом посёлка Комарово Курортного района. По словам местных жителей, после убийства он сбежал из дома полностью раздетым, передает telegram-канал «Подъём».