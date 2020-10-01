Депутат Госдумы станет героем мультфильма и расскажет о депрессии

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Депутат Государственной Думы врач-психиатр Борис Менделевич запустил серию мультфильмов со своим участием. Член комитета Госдумы по охране здоровья расскажет о распространенных заболеваниях и ответит на вопросы зрителей.

Мультфильм носит название «Почему с доктором Менделевичем». Серия выходит каждые две недели.

В уже вышедших первом и втором выпуске врач рассказал о таких заболеваниях, как остеопороз и депрессия. Чуть больше, чем за три минуты, нарисованная версия Менделевича успевает рассказывать как о самой болезни, так и о ее причинах.

Как заявил врач, огромное количество людей получают советы с разных сторон, зачастую противоречащие друг другу, от людей без медицинского образования.

«И чтобы расставить основные акценты я решил создать короткие мультфильмы, которые в простой и доступной форме раскрывают популярные вопросы» - приводит его слова РИА «Новости».