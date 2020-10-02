Депутат Госдумы оказался замешан в крайне спорном строительстве

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В Челябинске планируется пикет против очередной резонансной стройки. На этот раз, за ней может стоять депутат Госдумы.

Внимание общественности привлекла активность на территории городского леса на улице Лесопарковая, рядом с отелем «Парк-сити» и ЖК Gagarin Residence.

Жилой комплекс планируется возвести на территории бора, на месте старого спортивного комплекса «Полет», принадлежавшего депутату Госдумы Олегу Колесникову. Застройщик планирует возвести здесь четыре высотных дома, передает Znak.com.

Депутат совета Центрального района Елена Вахтина комментирует сложившуюся ситуацию следующим образом: «В аккурат перед уходом Давыдова (экс-сити-менеджер — прим. ред.) все участки перешли в частные руки в ООО „Челяба“. То есть лес стал не лесом. Управление лесами или не в курсе или покрывает эту аферу с землями не первый год. Поэтому в бору теперь можно строить, что угодно. Будем добиваться восстановления законности».

При этом, ООО «Челяба» долгое время принадлежало близкому к Колесникову бизнесмену Сергею Цеплухову, скончавшемуся несколько лет назад при загадочных обстоятельствах.