Деньги уходят в тень

Клиенты сразу трех российских банков столкнулись с требованием подтвердить переводы по картам на небольшие суммы – до 1000 рублей. Граждан попросили предъявить бумаги, подтверждающие законность происхождения денег, а также письменное обоснование экономического смысла перевода средств и пояснение целей расходования. В противном случае их банковские карты пригрозили заблокировать.

«Известия», сообщившие о проверках, приводят слова трех москвичей, клиентов «Сбербанка», «Тинькофф-банка» и «Бинбанка». Схема одна: каждому из людей позвонили сотрудники банка и сообщили, что их карту аннулируют, если они не отчитаются в письменном виде за переводы на сумму 1000 рублей.

Представители пресс-служб «Сбербанка» и «Бинбанка» не ответили на запрос журналистов, а в «Тинькофф-банке» уточнили, что всего лишь соблюдали меры предосторожности. В отдельных случаях, по словам представителей банка, «когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций, проводит дополнительные проверки, направленные на установление легитимности перевода. При таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ. Как только банк убеждается в безопасности перевода, он немедленно производится».

Центробанк назвал подобную практику незаконной и посоветовал гражданам, которые попали в подобную ситуацию, обращаться с жалобами в интернет-приемную.

Перевод денег с карты на карту – одна из самых популярных банковских операций, которой ежедневно пользуются миллионы граждан России. Переслать денег родственникам, вернуть долг коллегам по работе, скинуться на подарки в коллективе, оплатить услуги репетитора или арендодателя – да много чего еще. Вот за последние пункты, видимо, и решили зацепиться. Мол, слишком много денег находится в «серой» зоне, налоги с этих доходов граждане не платят, а значит, необходимо ужесточить контроль за банковскими переводами.

Но с точки зрения закона осуществить подобную проверку не так-то просто. Обязательному контролю подлежат операции на очень крупные суммы – 600 тысяч рублей. Именно такая сумма указана в Федеральном законе №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Прочие поводы для проверок касаются в основном юрлиц либо движения ценных бумаг, драгоценных металлов и камней либо сделок с движимым и недвижимым имуществом.

«Физики», то бишь физические лица, коими мы с вами в большинстве своем и являемся, надеялись, что их подобные проверки не коснутся, в особенности, если суммы перевода небольшие. Но еще летом этого года сперва в соцсетях, а затем и в СМИ активно начали обсуждаться проверки со стороны налоговой службы в отношении частных переводов с карты на карту. Журналисты бросились за объяснениями к финансовым экспертам, и те заверили, что подарки родственников, алименты, вознаграждение за репетиторство доходом не считаются и налогообложению не подлежат. Даже если щедрый спонсор решит подарить вам 400 тысяч рублей. Лишь в одном случае с подарка стоит платить налог: если это был презент от юрлица на сумму более 4 тысяч рублей либо подарок от человека, который не является вашим родственником, например, недвижимость, автомобиль либо акции. Во всех остальных случаях можно спать спокойно.

Очередной виток паники случился 1 июля этого года. Тогда были внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым граждан обязали доказывать происхождение средств, поступивших на их счета, если у контролирующих органов возникнут вопросы по транзакциям. А банки, в свою очередь, отныне обязаны предоставлять налоговикам информацию о переводах денежных средств граждан по запросу. В случае, если подтвердить происхождение средств не удастся – на гражданина будет наложен штраф, 20% от неуплаченной суммы налога, ну и сам налог в 13%, разумеется.

В ФНС тогда заверили, что «информация о начислении налогов и штрафов за все невыясненные поступления на карты граждан не соответствует действительности». Да и тотальная слежка за счетами россиянам не грозит: запрос о движении денежных средств может быть выполнен лишь в случае проверки конкретного лица, например, если человек приобрел квартиру, но официально нигде не работает. Граждане, конечно, немного успокоились, но осадок остался. И, как теперь выяснилось, чутье россиян не подвело.

Что же стоит за внезапными требованиями банков отчитываться за смешные суммы в 1000 рублей? Излишняя ретивость банков в исполнении закона о препятствии отмывания доходов и финансировании терроризма? Либо устами пресс-служб нам говорят одно, а за спиной обкатывают схемы тотального контроля за абсолютно всеми счетами россиян? Если вспомнить, что власти давно пытаются вывести из «серой» зоны самозанятых и заставить их платить налоги, то подобный инструмент придется весьма кстати.

И что делать нам, простым россиянам, которые не занимаются репетиторством, не сдают нелегально жилье в аренду, а просто любят пользоваться услугой перевода с карты на карту, потому что это удобно? И не ради ли удобства простых людей эта услуга и придумана?

По всей видимости, граждане будут вынуждены уйти в тень и вновь вернутся к старому доброму «кэшу». А государство рискует вовсе потерять контроль над нашими счетами и ничего больше не увидит, включая настоящих террористов и мошенников.

Россияне выйдут в «серую» зону вовсе не потому, что им есть, что скрывать (хотя фрилансерам и «черным» арендодателям стоит беспокоиться, конечно). А по той простой причине, что свободным людям в свободной стране очень не нравится, когда кто-то роется в их карманах. По какой бы то ни было причине.

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