Деньги на строительство трассы от Москвы до Казани захотели взять у населения

Общество

Kolesa.ru

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил о планах взять деньги на строительство новой платной скоростной трассы М12 от Москвы до Казани у россиян. Один из способов поиска средств - выпуск бессрочных ценных бумаг.

По его словам, на этот шаг идут, так как выделенных на работы денег не хватает.

Компания уже использует привлечение средств на рынке - ее облигации покупают российские банки. Петушенко заверил, что вложенные в дорожное строительство деньги защищены: вовзратность средств гарантирована автомобильным трафиком, пишет РИА Новости.

Ранее он заявлял, что на возведение трассы нужно 400 млрд рублей внебюджетных средств до 2024 года. Где «Автодор» возьмет такую сумму, Петушенко не уточнял.

В мае сообщалось, что проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» может быть реализован за счет денег населения.