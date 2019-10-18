Деньги дольщиков России ушли за границу

Депутаты Государственной Думы обеспокоились неэффективностью обеспечения законных прав граждан-участников долевого строительства. 15 сентября в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по доработке парламентских запросов в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ЦБ по вопросу перечисления средств в Фонд защиты прав дольщиков. Возглавит группу вице-спикер ГД Ирина Яровая. Хотя, точнее было бы сказать - по вопросу НЕ перечисления средств, но обо всем по порядку.

Механизм обеспечения защиты прав граждан работал неэффективно. Страховщики просто-напросто не осуществляли страховые выплаты — при том, что страховые премии исправно собирались.

В итоге из набранных за 2014-2019 годы премий на сумму в 57 млрд рублей выплаты гражданам, участникам долевого строительства, составили всего 1,5 млрд (3% от собранных средств). Теперь же, как полагают депутаты, эти деньги стоит искать на зарубежных счетах...

Из стенограммы заседания Госдумы 15 октября (имеется в распоряжении РП) следует, что депутаты Государственной Думы ранее уже пытались обратить внимание на проблему и пресечь недобросовестные действия, но тщетно. Так, проблема была озвучена еще в июле 2017 года — на тот момент страховщиками было собрано 34 млрд руб страховой премии, и депутаты указывали, что активы страховых компаний и принятые ими риски уже тогда не соответствовали оплате посредников, зарплат, аренды и ведения прочих дел.

Яркий пример — страховая компания «РИНКО», которая собрала за короткий период 11,5 миллиарда рублей и выплатила посредникам вознаграждение в размере почти 4 миллиарда рублей. А в июне 2017 года неожиданно передала весь портфель в малоизвестную на тот момент компанию «Проминстрах» и ушла с рынка, оставив, соответственно, многих дольщиков без страховой защиты.

Из писем, направленных депутатами Государственной Думы генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, (имеются в распоряжении РП) следует, что правила, изданные Центробанком, на практике нисколько не препятствовали уклонению страховщиков от выплаты страхового возмещения гражданам, а сам ЦБ проблем в ситуации не увидел

Особый интерес у депутатов вызвала ситуация с крупными игроками страхового рынка - общество с ограниченной ответственностью «Проминстрах» и общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Респект». Депутаты указывают, что сведения о досрочно прекращенных договорах страхования гражданской ответственности, переданные Фонду от «Проминстрах», не соответствовали страховым суммам по договорам страхования.

У компании «Респект» в мае этого года и вовсе была отозвана лицензия. Причем данные о досрочно прекращенных договорах также не были переданы надлежащим образом, а предусмотренная законодательством страховая премия не была передана вовсе, что лишило граждан-участников долевого строительства возможности защиты их прав Фондом.

Самое интересное, что 18 сентября Арбитражный суд признал незаконным отзыв лицензии. А денег как не было, так и нет...

Теперь депутаты будут добиваться соответствующего внимания со стороны правоохранительных органов и других уполномоченных ведомств и возобновления проверок. Но главным остается вопрос — какие есть законные механизмы контроля за движением страховых средств? Судя по всему, законодательство также нуждается в серьезной доработке... Ведь пропавшие деньги нужно будет как-то возвращать. «Русская Планета» будет следить за развитием ситуации.