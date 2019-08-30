День знаний разметало

В этом учебном году 1 сентября выпадает на воскресенье. Логично предположить, что торжественные мероприятия по случаю Дня знаний, как и само начало занятий, пройдут в понедельник. Однако многие родители столкнулись с тем, что их дети могут либо остаться без торжественной линейки вовсе, а если ну очень хочется этой самой торжественности – то добро пожаловать на торжественное мероприятие, но в воскресенье и не в школе. Что не так с Днём знаний в России в этом году – разбиралась «Русская Планета».

Не всем родителям и учителям это пришлось по душе – тратить законный выходной для поездок на мероприятие, который, к тому же, в некоторых городах состоится совсем не в родной школе по месту жительства. В Москве, например, городской праздник первоклассников пройдёт на ВДНХ. Рано утром в будний день, особенно, если рабочий день начинается чуть позже, многим взрослым намного удобнее. А родители тех детей, чьи дети идут в первый класс, могут рассчитывать на благосклонность кадровой службы и попросить отгул. Хотя тут же, разумеется, нашлись и те, кого линейка в будний день совершенно не устраивает.

Впрочем, в большинстве школ всё пройдёт по-старому. Линейка, как полагается – в первый день начала учёбы, 2 сентября. Правда, не для всех классов: где-то лишь для 1-х, 5-х и 11-х, а в некоторых школах, например, в самарской 132-й, линейки для разных классов назначили на разное время. В московской школе №1514 линейки для разных классов решили провести в разных местах: перед зданием самой школы, либо на школьном стадионе.

И родителей в школу всё равно не пустят. В целях безопасности. Учителя обещают щедро пофотографировать детей, впервые севших за парты, во всех возможных ракурсах и отправить родителям, дабы те порадовались. Впрочем, такая мера безопасности применяется во многих школах России уже не первый год.

Именно из соображений безопасности, как писало накануне АГН «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Владимира Раздина, школьные линейки было рекомендовано отменить – либо проводить их вне школы, а в понедельник сразу начинать учебный день с запланированных занятий. Правда, позже это сообщение исчезло с сайта агентства, а источники газеты «КоммерсантЪ» пояснили, что цитата была некорректной и никакие линейки не запрещали.

Возможно, дело и в том, что решение о проведении, равно как и переносе торжественных линеек, отдано на усмотрение самих учебных заведений и регионов. В Министерстве просвещения сообщали, что ведомство не планирует направлять в школы рекомендации по проведению линеек 1 сентября. «Каждый регион самостоятельно определяет дату начала занятий в школах. В плане даты никаких указаний, когда начинать учебный год, у нас не будет», - заявил СМИ представитель министерства.

Дело даже не в том, что линейки пройдут не для всех классов, и не в переносе даты торжественных мероприятий. А в том, что родители многих школьников узнают о том, к чему и в какой день готовиться, не из родительских чатов, и не с сайтов своих школ, а из сообщений СМИ. В самих чатах и на родительских форумах царит настоящая паника.

«Когда будет линейка? Гадаем, какой день освобождать».

«В нашей школе пока не определились».

«В мск все линейки 3 сентября, а в субботу, 1-го, всех зовут на ВДНХ в какой-то павильон, посвященный образованию. Наша школа уже на сайте выложила подтверждение. Но частные школы могут придерживаться своей политики, лучше не тут спрашивать, а позвонить прямо в школу же».

«Уточните в школе. Нам только вчера сообщили, что перенесли линейку на 03.09».

«У нас висит объявление на сайте, что линейка 1.09».

«От родителей слышала версию, что это из-за выборов - мол, уже подготовлены шатры или павильоны на территории школ, и их берегут».

Недовольны и учителя. Например, в Бердске сперва решили провести линейку только для учеников 1 и 11 классов, причём 1 сентября. В соцсетях учителя стали возмущаться, что их заставляют выходить на работу в законный выходной. А родителей, в свою очередь, возмутила отмена линейки для остальных классов.

Как так не будет 1 сентября для детей? Не получается 1 сентября провести торжественную линейку, тогда проведите ее хоть 31 августа, хоть 2 сентября. Нам написали, что 2 сентября никакой линейки не будет. Будет классный час. Ни слова про парадную форму. Дети у нас с июня готовились и обсуждали, кто в чем пойдет на линейку. Моя дочь и ее ближнее окружение очень расстроены. Подруга дочери по телефону просила меня сделать что-нибудь, чтобы была линейка. У нас даже классный руководитель не в курсе. Удивляется, как без учителей приняли такое решение. Дети обрывают трубку, а она ничего не может им сказать

— рассказала изданию «Курьер.Среда» одна из жительниц Бердска по имени Наталья.

В итоге праздник всё же было решено вернуть, к радости родителей, и к неудовольствию учителей: выходить на работу в воскресенье всё же придется. Зато хоть какая-то ясность. А в соседнем Новосибирске, к слову, линейки пройдут в понедельник.

Из-за всего этого хаоса родители в сердцах восклицали: да зачем, мол, эти линейки вообще нужны? Тратиться на огромные букеты, за которыми не будет видно первоклашек, а учителям всё это богатство некуда девать, и родительские деньги останутся увядать где-нибудь у помойки на заднем дворе школы. Бегать по всему городу в поисках той-самой-формы, чтобы и не за баснословные деньги, и не синтетика, и на ребёнке красиво смотрелась. Не спать всей семьёй накануне из-за волнений – а мы точно положили в рюкзак карандаши всех цветов, или какой-то забыли? И вообще, глупая традиция, пустая трата времени, лучше пораньше домой вернуться, а деньги, которые можно потратить на букеты, отдать на благотворительность.

Так-то оно, может, и так. Да только вот школа, особенно если у ребёнка это первый в его жизни День знаний –очень серьёзный шаг. Первое настоящее знакомство с будущей взрослой жизнью, пусть и в лёгкой, «школьной» форме. Первый коллектив, первые группы по интересам, первый осознанный выбор друзей. И даже, как пишут некоторые – первое соприкосновение с государством.

Каким оно будет? Точнее, каким мы хотим его видеть? Будничным, серым? Или всё же праздничным, весёлым? Да, после трагедии в Беслане россиянам по-прежнему тяжело воспринимать этот день исключительно как праздничный, при том, что прошло уже 15 лет. Но всё же. Пусть наши дети идут в школу с радостью. И без страха. А в какой день – уж можно как-нибудь решить самостоятельно.