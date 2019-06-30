«День подписей» не поможет прорваться во власть бесполезным популистам из оппозиции

В воскресенье в центре столицы проходит оппозиционная акция «Московский день подписи». Причем акция согласована властями столицы, несмотря на постоянные жалобы либералов на то, что им всячески «препятствуют» в их подписной кампании. Сам фестиваль ориентирован на сбор необходимого минимума подписей в поддержку кандидатов на выборах в Мосгордуму. По крайней мере, так заявлено в анонсе. Однако даже он не сможет обеспечить оппозиционерам поддержку горожан.

Впрочем, писатель и общественный деятель Николай Стариков уверен в том, что акция проводится вовсе не для сбора подписей, как заявлено кандидатами. Так как их популярность поддерживается исключительно за счет социальных сетей, шансы на победу у них нулевые. В реальной жизни их фамилии, лица и дела сможет припомнить редкий среднестатистический житель Москвы.

Вся шумиха на тему воспрепятствования, на деле, является чистым блефом, главное - оправдать своё поражение «полицейским государством». А чтобы провал был не так заметен, им важно проиграть на этапе сбора подписей. Так что настоящая цель либералов – никуда не попасть, везде проиграть и обвинить в этом власть.



К примеру, если Алексей Навальный зарегистрирует свою партию и пойдет на выборы, то он неминуемо их проиграет, что ознаменует завершение политической карьеры блогера. Иначе быть не может. А сейчас он может провоцировать скандалы и продолжать получать «спонсорскую помощь» с Запада.



Мероприятие будет длиться пять часов – с 15:00 до 20:00 в центре столицы. Организаторами выступили муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, лидер незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Участниками являются все независимые кандидаты, причисляющие себя к оппозиции. В их числе и вся клика Навального.



Согласование «Дня подписей» московскими властями отлично демонстрирует, что все россказни о «режиме», который вставляет либералам «палки в колеса» на каждом шагу – клевета. Ведь запрещенные ранее акции были несогласованны, так как предусматривали массовые беспорядки. Данный же фестиваль является размеренным мероприятием, где каждый кандидат сможет в спокойной обстановке праздника пообщаться со своими потенциальными избирателями. Так что в его быстром согласовании нет ничего странного. Просто оппозиция в кои-то веки заявила корректную акцию.



Днем ранее стало известно о фальсификации подписей в пользу одной из соратниц Навального -Любови Соболь. Правоохранители обнаружили штаб, где несколько человек занимались подделкой подписей в поддержку выдвижения навальнистки в Мосгордуму. Факт преступления подтверждает видеозапись, выложенная в общий доступ в Сети.







После произошедшего горожане потребовали снятия кандидатуры Соболь с участия в выборах. А член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова призвала Мосгоризбирком отреагировать на произошедшее, приняв жесткие меры.