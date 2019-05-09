День Победы в Звенигороде. Фоторепортаж

Подмосковный Звенигород отметил 9 мая очень по-домашнему, без помпы и пышных торжеств.

«Русская планета» побывала в Звенигороде и подготовила фоторепортаж и один материал по истории города во время войны в 1941 году.

Боевые действия в районе Звенигорода в ноябре-декабре 1941 года

(по материалам А.В. Лазукина, музей М.М. Пришвина)

Численное превосходство немцев позволило им к середине ноября продвинуться вплотную к Звенигороду и захватить многие населенные пункты, включая Карийское, Устье, Анашкино. Иваньево.

В самом городе с 22 по 24 ноября была проведена эвакуация населения, а оставшиеся жители были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений. Основная задача немецко-фашистских войск состояла в захвате города с севера и северо-запада и дальнейшем наступлении на Голицыно с последующим выходом на автостраду Москва – Минск.

Звенигород обороняла 144 стрелковая дивизия под командованием генерал-майора М.А. Пронина и полк 18 дивизии народного ополчения города Москвы

В тылу 144 СД, к югу и юго-востоку от Звенигорода, располагались соединения второго эшелона 5 Армии, которые готовились встретить врага в случае его дальнейшего наступления. Там же размещались и артиллерийские части, способные поражать противника на дальних дистанциях.

Так, например, к югу от Сивково находилась третья батарея 664 артиллерийского полка, а к юго-востоку от Иславского была расположена вторая батарея этого же полка. Перед этими частями проходила боевая линия охранения, где несли службу пехотинцы-автоматчики. На наиболее вероятных местах прорыва противника устраивались засады и долговременные огневые точки. Остатки этих сооружений хорошо сохранились в Дунинско-Поречьвском природно-археологическом комплексе, где они расположены на правом берегу реки, рядом с нижней дорогой. Это сильно заплывшие окопы, стрелковые ячейки и ходы сообщения.

В первых числах декабря Германское командование предприняло последнее решительное наступление на Москву. С рассветом 1 декабря на правом фланге 5 армии началась сильная артиллерийская и авиационная подготовка врага, вслед за тем три пехотные дивизии немцев при поддержке танков, нанесли удар по 144-й и 18-й СД. Атаки гитлеровцев следовали с нарастающей силой, одна за другой. Особенно напряжённые бои велись на участке между реками Истра и Москва, где противник наносил удар по двум направлениям: Ивановское – Павловская Слобода и Фуньково – Аксиньино.

Под давлением превосходящих сил врага части 18 СД отошли с занимаемых рубежей, в связи с чем над правым флангом 144 СД нависла угроза прорыва врага. Стоявший здесь 612-й СП вынужден был оставить Ершово – Скоково, после чего вражеские автоматчики просочились в лес западнее Славково и перекрыли единственную дорогу от Кезьмино до Ершово. По ней вся дивизия снабжалась боеприпасами и продовольствием. До двух рот противника заняли Кезьмино, откуда они распространились до Липок и Синьково.

К концу дня на этом направлении немцам удалось окружить Звенигород с запада, севера и востока и захватить Ершово, Скоково, Синьково и Грязь. К этому времени на правом фланге дивизии боевые действия против немцев вел 449-й СП (командиром полка подполковник И.Ф. Савинов). Полк сдерживал яростно наступавшего врага в районе Аксиньено, Козино и Ларюшино, не давая ему прорвать оборону и выйти к Николиной Горе.

2 декабря на правый фланг 5-й армии прибыли и вступили в бой: на участке Падиково – Обушково 37-я стрелковая бригада, на участке Юрьево – Аксиньино 43-я стрелковая бригада, усиленные 20-й танковой бравадой. Неожиданно контратаковав дивизии противника, и сдерживая их наступление на Москву, они создали возможность правофланговым дивизиям армии, защищавшим Звенигород, подготовиться к контрудару.

Утром, 3 декабря, несмотря на сильный мороз, наши войска перешли в наступление. Контратака наших войск, оказала деморализующее воздействие на противника. Понеся большие потери, он прекратил на Звенигородском направлении продвижение на Москву и перешёл к обороне. 144-я сд остановила немцев на рубеже Козино, Супонево, Ершово, Скоково, Дютьково, Ново-Александровское, Ягунино, Луцино, Рыбушкино, Устье. С этого рубежа 11 декабря 1941 года она начала победное наступление на запад.

Многие бойцы и командиры дивизии показали образец мужества и героизма.