День Победы в Литве

Официальная Литва и в этом году традиционного проигнорировала День Победы. Но и памятные мероприятия т акция Бессмертного полка в Вильнюсе состоялись.

9 мая в Литве рабочий день. Дорожащие своей работой люди работоспособного возраста, тем более студенты и школьники не могли принимать участие в этих мероприятиях. 47 годовщину в Вильнюсе отметили ветераны Великой Отечественной войны – мужественные и неподкупные победители.

Венки и алые гвоздики были возложены к могиле советским воинам на мемориальном кладбище Антакальнис в Вильнюсе

Тех, кто в лицо видел фашизм, кто был готов жизнь отдать во имя Победы над этой чумой, в Литве с каждым годом становится все меньше. Но почтить память настоящих героев, несмотря на, мягко говоря, «неодобрение властей, приходят молодые люди, наследники боевой славы своих прадедов и дедов. Они тоже достоверно знают, что происходило в то страшное лихолетье. Это гарантия того, что ложь о Победе не пройдет, правда победит.

Уже третье десятилетие, как власти Литвы фактически отняли у основной массы населения республики возможность чувствовать себя победителями. А ведь это великая, ни с чем не сравнимая гордость!

В моей жизни было немало радостных дней. Один из тех, которых никогда не забуду,– 11 апреля 1988 года. В тот день я возвратился из воюющего Афганистана, отдав этой стране два года и три недели. Счет проведенного в боевых условиях времени идет на дни. И я на всю жизнь запомнил, что в Афганистане я пробыл «два года и три недели».

В дневнике описал чувства, которые испытывал в тот день:

«Кому приходилось после долгих двух лет, проведенных в Афганистане, возвращаться домой, где ждут жена, дети, родители, сестры, братья, друзья и товарищи, тот легко представит, что творилось в моей душе 11 апреля 1988 года, когда мой самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Как будто меня «перевели» из пекла в рай».

Но разве можно сравнить чувства человека, вернувшегося, хоть и с войны, но ограниченной, можно сказать, с «командировки в зону боевых действий», с теми чувствами, которые испытали люди, услышав о ПОБЕДЕ над смертельным врагом в войне, забравшей десятки миллионов жизней. В майские дни 1945 года ликовала вся Советская страна и каждый советский человек в отдельности.

Победу над фашизмом невозможно вымарать из памяти народов

Такие вехи и события в истории, как разгром фашизма, остаются в генетической памяти человечества навсегда. Их невозможно вытравить ничем. Как в памяти литовского народа невозможно вытравить слово «Жальгирис», так в памяти всех народов Советского Союза невозможно вытравить словосочетание «День Победы». Победа над фашизмом - великое достояние народов, из которого они всегда будут черпать силу в борьбе с любой нечистью, с любым обманом, с любой несправедливостью.

Но все в мире подчиняется объективным законам диалектики, в частности, все вещи, события, явления, процессы всегда заключают в себе две находящиеся в единстве и борьбе противоположности. В майские дни 1945 года в диалектическом единстве и борьбе проявились, с одной стороны, безграничная радость, ликование победителей, с другой - глубокое горе, разочарование руководства разгромленных фашистов и их приспешников.

Разгромленный фашизм и его сторонники никогда не будут праздновать День Победы, потому что для них - это День великого Позора, День заслуженной Расплаты.

В наши дни отношение ко Дню Победы – это самая яркая лакмусовая бумажка, показывающая, какой путь выбирает для себя определенная политическая сила или режим.

Тема Победы - важнейшая в информационной войне

Откровенно скажу, мне противно повторять то, что уже много лет подряд из года в год пишут о Дне Победы «свободные» СМИ Литвы, да и других стран, оказавшихся в шеренгах тех, кого снова поднимают в атаку на «агрессивную» Россию.

Но писать и говорить об этом нужно. Ведь советские люди клюнули на тотальный обман 80-90-х годов прошлого века, помимо всего, еще и потому, что не имели иммунитета против антисоветской лжи и фальсификаций. В СССР лишь ограниченное число избранных имело доступ к «другой правде». Массы получали заготовленные выводы, как правило, идеологически ориентированные. Хлынувшее мощным потоком в годы гласности вымыслы типа «как было на самом деле» буквально ошарашили советских людей и многие поверили в раздающуюся со всех сторон согласованную вселенскую ложь. Последствия такой веры в замаскированную ложь оказались трагическими для Советской страны и для большинства людей.

Думаю, зря нас оберегали от другого мнения. Ведь в 80-90-е годы уровень грамотности и образованности основной массы советских людей (может за исключением совсем молодых) был вполне достаточен, чтобы самим раскусить и правильно оценить ложь. Сегодня тем более. Особенно ценен опыт девяностых и нулевых, когда во всей красе проявилось истинное лицо «демократов» и «либералов».

Сегодня большой процент населения знает, что реально существуют старые и новые планы, как покончить с непокорной Россией, расчленить ее, как это было сделано с СССР, привести к власти марионеток Запада. Многим понятно и то, что на сей раз антироссийские планы более «научные», всесторонние, как теперь модно говорить – «гибридные»

В наступившую эру интернета и всемогущих СМИ особо важная роль отводится информационной войне. Одно из важнейших целей этой работы – лишить народы России гордости народа-победителя, подорвать веру в победу.

Воспроизведу основные тезисы этой противной мне и всем честным людям лжи, которые используют (дез)информационные каналы Литвы, работающие строго в русле западного «мейнстрима»:

1. По утверждению фальсификаторов истории «никакой победы Советского Союза над фашизмом не было, победила коалиция, возглавляемая США».

2. Фальсификаторы также утверждают, что «вторую мировую войну начала не фашистская Германия, а Советский Союз одновременно и вместе с фашистской Германией. СССР вместе с Германией вторгся в Польшу, с Германией поделил и оккупировал Прибалтику, а с немцами начал воевать только в июне 1941 года».

3. Искажая объективную реальность, фальсификаторы сочиняют, что «теперь, когда Победа стала фактически единственной гордостью обнищавшей, потерявшей колонии и изолированной России, 9 мая стали превращать в мифологизированную дату, более того – Сталин, якобы, запрещал праздновать День Победы, так как боялся, что фронтовики будут вспоминать увиденную ими прекрасную Европу».

4. Самой излюбленной фальсификацией является утверждение, что «вторая мировая война в Европе не закончилась 9 мая 1945 года, потому что в Литве и других оккупированных странах десятилетие продолжалась партизанская война против Советского Союза. Оккупация Литвы закончилась в 1993 году, когда ее территорию покинул последний оккупант».

5. С 2014 года появилась свежая фальсификация, что «в Европе война не закончилась до сих пор, героический украинский народ проливает кровь, стремясь дать отпор российской агрессии и возвратить оккупированные Крым и Донбасс».

Список тезисов можно было бы продолжить, но перечисленные, на мой взгляд, являются главными.

Считаю, нет необходимости разоблачать эти лживые тезисы, возникшие от преднамеренно искаженного исходного взгляда на истоки и результаты Второй мировой войны. Знать их надо, но вставать в обороняющуюся, оправдывающуюся позицию не считаю нужным. Если оценить эти тезисы поглубже, диалектически, они оказываются не чем иным, как попыткой их авторов «оправдать» известный всем неоспоримый факт разгрома фашизма прежде всего усилиями советского народа. Пусть неофашисты сами оправдываются перед историей. Победителям обороняться не к лицу, историческая правда на их стороне.

Возня вокруг даты 9 мая

Хочу высказать свою точку зрения по поводу шумных, но совершенно бесполезных споров, когда праздновать День Победы - 8-го или 9-го мая.

Лично для меня нет большой разницы, какого числа праздновать Победу. Я готов праздновать ее каждый день! Даже день рождения и день воскресенья Иисуса Христа разные религиозные течения празднуют в разное время.

Победа в войне с фашизмом - это не какое-то мгновение. Это понятие продолжительно во времени. В какой-то освобожденный город День Победы пришел задолго до майских дней 1945 года. И наоборот, после 8 мая, когда уже был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, в Европе еще продолжались бои. В частности, 16-я литовская стрелковая дивизия вела бои в Курляндии. А в Азии Вторая мировая война вообще закончилась 2 сентября.

Прочтите текст Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 8 мая 1945 года.

Хочу подчеркнуть, что Указ датирован 8-м мая, когда Акт капитуляции Германии еще не был подписан, но Победа уже была обеспечена

В Указе констатируется победоносное завершение Великой Отечественной войны. Казалось бы, это внутреннее дело СССР, но влияние и авторитет Советского Союза после Победы над фашизмом были настолько высоки, а свой вклад в общую Победу внесли не только союзные республики СССР, но и народы многих стран Европы, что именно 9 мая – «день всенародного торжества» праздновали (и празднуют) во многих странах.

Положение Указа о том, что 9 мая является нерабочим днем, соблюдалось в 1946 и 1947 году. С 1948 года почти два десятилетия в День Победы не был выходным днем. Советские граждане работали шесть, а то и все семь дней в неделю, трудились над восстановлением разрушенных войной городов, заводов, всей страны. Но День Победы советские люди помнили всегда, каждый год поздравляли друг друга. День Победы отмечался и на государственном уровне, широко освещался в прессе, для народа устраивались грандиозные праздничные концерты, хотя этот день был рабочим. Достаточно поднять газеты любого года после 1947-го.

Но время шло, страна восстановилась из руин, росло новое послевоенное поколение, которое не познало ужасов войны. Безусловно, оправдано, что в 1965 году в 20-ю годовщину Победы 9 мая стал государственным праздником и нерабочим днем. С того времени 9 мая сначала только в Москве, позже в Ленинграде, столицах союзных республик, в городах-героях стали проводиться военные парады, салюты, на зданиях поднимались государственные флаги СССР. В смутные годы правления «демократов» парады отменили.

В 1965 году была учреждена первая такого рода юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне»

Медалью были награждены очень многие литовцы, внесшие свой вклад с Победу. В моей семье этой медали были удостоены двое: моя бабушка Юлия Касперавичене, не только не запятнавшая себя сотрудничеством с фашистами, но и потерявшая своего мужа, и я - курсант третьего курса Ленинградского высшего общевойскового командного училища.

19 мая 1995 года был принят Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы», с тех пор парады в честь Дня Победы проводятся на Красной площади ежегодно.

С 2011 года набирает силу беспрецедентная общественная гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». 9 мая 2015 года после военного парада к 70-летию Победы «Бессмертный полк» впервые прошел по Красной площади Москвы, и теперь проходит ежегодно. Подобные акции охватывают все больше стран.

В этом году акция «Бессмертный полк» еще больше расширила свою географию, проводилась на всех континентах. «Бессмертные полки» проходили по площадям и главным улицам не только 9 мая. В странах, где этот день не является праздничным, люди выходили на «Бессмертный полк» в выходные дни 6-7 мая, 8 мая. По всей России акция снова проводилась 9 мая после парада войск.

Так что 8 мая и 9 мая противопоставляют только те, кто не мытьем, так катаньем хочет принизить роль Советского Союза в разгроме фашизма.

Литва, к сожалению, и тут «передовик»

Пока Литва была союзной республикой, день 9 мая отмечался как всенародный, а с 1965 года и как государственный праздник. В столице проходили парады войск Вильнюсского гарнизона.

Но вот в 1998 году на должности президента независимой Литвы оказался гражданин США Валдас Адамкус. Тот самый Вальдемарас Адамкявичюс, который бежал из Литвы вместе с фашистами сначала в Германию, потом в США. В молодые годы он тоже пытался воевать на стороне фашистов.

Напомню исторический факт: В 1944 году 18-летний Вальдемарас вместе с родителями, сестрой и братом бежали с отступающими немцами в Германию. Вскоре вернулся в Литву в составе «Легиона защиты Родины», чтобы с оружием в руках, как «партизан», продолжить борьбу с советской властью. К несчастью (а может к счастью) юноши, отряд легионеров, в котором состоял Адамкявичюс, был разгромлен Красной армией в ходе боестолкновения под населенным пунктом Седа. Для Вальдемараса судьба оказалась благосклонной. Несостоявшийся «партизан» практически единственный (?!) из легиона смог остаться в живых и снова бежал в Германию.

Совершенно естественно, что Президент Литвы Валдас Адамкус отказался принять участие в праздновании 60-летия Победы над фашистской Германией в Москве. Это означало бы покаяться за свои ошибки молодости. Зачем? Особенно когда вовсю заработал лживый тезис о том, что в 1945 году Литва была оккупирована Советским Союзом.

Но по какому праву человек, в молодости неверно избравший на чьей стороне воевать, пусть даже ставший президентом, лишает соотечественников возможности праздновать их Победу? Если ты оказался на стороне разгромленного фашизма, причем тут литовский народ, особенно ветераны Великой Отечественной войны?!

Адамкус ушел, но и наследница президентского поста Литвы Даля Грибаускайте тоже оказалась не в силах пойти против «мейнстрима». Она демонстративно отказалась принять участие в праздновании 70-летия победы СССР над гитлеровской Германией

Более того, с 2014 года Литва является единственной страной Евросоюза, которая запрещает даже своим аккредитованным в Москве дипломатам участвовать в праздновании Дня Победы 9 мая. Посольство Литвы в Москве ограничивается возложением венка к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены, но не 9, а 8 мая.

Почему это происходит именно после 2014 года, думаю, понятно. Литве, где в 1990-91 годы успешно осуществлена первая на территории СССР «цветная революция», было поручено обеспечить такой же успех на киевском майдане. Все руководящие лица Литвы, включая президента, неоднократно посещали майдан. А планировщик событий января 1991 года в Вильнюсе Аудрюс Буткявичюс и вовсе был назначен координатором всех антиправительственных сил, задействованных на майдане по линии «психвойны».

Украинские националисты, бандеровцы, неофашисты – последний резерв гибридной войны против России

Ищи не ищи, но больше предателей такого пошиба на постсоветском пространстве не найти. По сравнению с уже использованными прибалтами, «самостийные» паталогические русофобы – это стратегический резерв, который планировщики лелеяли и держали до решающего наступления на Россию.

Литва же так активно и глубоко ввязалась в антирусскую авантюру на Украине на стороне бандеровцев, думаю, не по своей воле, а по разнарядке сверху. Когда пишу, «не по своей воле», имею в виду литовский народ, а не правящую верхушку. Правящие заблудилась так сильно, зашли так далеко, что им самостоятельно на верный путь уже не вернуться. Только литовский народ поможет им найти выход из блуда и укажет на подобающее место в обществе.

Кстати, не исключено, что пример покажет тот самый украинский народ, которого пытались курировать «литовские профессора цветных революций». Вряд ли это произойдет на предстоящих в мае выборах президента Литвы. Но такой исход исторически неизбежен, как неизбежен был разгром фашизма в годы Второй мировой войны.

Автор: Эдмундас Касперавичюс