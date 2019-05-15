Деловые гены россиян

Минэкономразвития запускает программу глобального поиска талантов в сфере бизнеса — то бишь лиц, имеющих «коммерческую жилку», но либо самих о том не ведающих, либо ведающих, но при этом не творящих. Региональные чиновники, если верить новостям из стен Минэка, чуть ли не обяжут искать местные таланты, способные работать на себя качественно, креативно и с пользой для государства

В недрах федерального ведомства уже готовится методичка для всех российских субъектов

В деталях её подробности не разглашаются, но уже известно, что розыск бизнес-талантов будет проводиться через тестирование способностей, а также через конкурсы бизнес-идей, а также уже готовых стартапов, нуждающихся в поддержке.

Какой ты Цукерберг?

Пикантность ситуации состоит, пожалуй, в том, что в Минэкономразвития, судя по всему, трезво смотрят на истоки довольно слабого желания граждан срываться с пусть и обрыдлой, но работы, с пусть часто и смешной, но зарплатой. Ведь не каждый предприимчивый гражданин рискнёт променять стабильность, пусть скромную и осточертевшую, на всего лишь перспективы непонятно чего: то ли пары-тройки миллиардов в активах, то ли пары-тройки лет под следствием и потери всего.

Истории российского бизнеса знают в изобилии и те истории, и эти. При этом пытаться вычислять закономерности — напрасный труд. Даже серьёзный тыл со стороны родственников помогает отнюдь не всегда…

И тут вроде бы у бизнес-вундеркинда вдруг возникает самый, что ни на есть, государственный тыл, ведь через конкурсы и тесты оно как будто показывает, что заинтересовано в превращении условного клерка Пети в предпринимателя. И Пете хорошо, и казна довольна.

Надо, наверное, расстроить федеральных чиновников: какой бы деятельной помощь власти бизнесу ни была, трезвомыслящий предприниматель никогда не признает в ней этакого вызволенного из лампы джина, который только и ждёт своего часа, чтобы исполнить три заветных желания предпринимателя

Но предвзятый арбитраж, откаты и поборы пока никуда не делись. Хотя, будем справедливы, компетенции Минэкономразвития не столь всепоглощающи.

С Минэка спрос вообще небольшой: он (и здесь ни тени иронии!) скрупулёзно участвует в организации больших бизнес-форумов, часто действительно крайне полезных для тех, кто решил начать своё дело, либо начал, но пока не слишком уверен в достаточности знаний. А ещё ведомство Максима Орешкина часто либо входит в число организаторов, либо содействует «смотрам» проектов молодых предпринимателей — уверенно набирающий популярность жанр.

Бизнес для всех?

Потому, по сути, ведомство не предложило в своей идее «розыска талантов» ничего принципиально нового, кроме того, что теперь все вышеописанные радости станут системой. Заработать она, по данным «Известий», должна будет ужен с начала следующего года, а до конца 2019-го регионы собственно должны будут получить «методичку» по выявлению того самого «гена бизнеса» и подготовить всю инфраструктуру. Уже точно запланированы специальные бизнес-смены в летних лагерях, чтобы растить своих «мердоков» пусть не с пелёнок, но со школьной скамьи

К слову, если уж говорить о возрасте, то Минэк здесь явил себя ярым противником эйджизма, сексизма и прочих «измов»: волшебный ген искать будут у школьников и у пенсионеров, у женщин и мужчин, у военнослужащих в запасе и безработных, а также у инвалидов, сирот и… даже у действующих бизнесменов

Собственно, почему и нет: если у человека и без «гена» дела шли хорошо, то со знанием, что его магазинчик не просто источник дохода, а призвание — попрут и вовсе на «отлично».

«Идею активно включать региональные власти в поиск талантливых ребят можно только приветствовать, — заявил в беседе с «Русской Планетой» первый вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал, — это должно помочь талантливым и в хорошем смысле амбициозным молодым людям куда легче преодолевать препоны, связанные с часто несогласованной работой различных финансовых институтов, им будет хотя бы проще совмещать образование и практику».

При этом в современных условиях особо важно, чтобы программа популяризации предпринимательства не оставалась только на бумаге, предупреждает эксперт.

«Условия для малого и среднего бизнеса сегодня в России не самые благоприятные, — говорит Сигал. — Помимо налогового давления (например, предложение Минфина упразднить ЕВНД для предпринимателей, — прим. «РП»), говорить приходится и о недостаточной доступности рынка, и об огромном количестве заведомо более сильных конкурентов (прежде всего, крупные торговые сети)».

А значит, заключает эксперт, запускать работу по «отлову» бизнес-талантов государство должно лишь только с параллельным снижением удельной доли государственного участия в рыночных отношениях, а также организацией доступной и прозрачной программы субсидий и налоговых льгот для малого предпринимательства.