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Дело в Тине: самые ожидаемые матчи по футболу могут пройти мимо «Матч ТВ»
5 июня, 2021 18:24
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
На канале «Матч ТВ» остается неопределенной ситуация с трансляцией матчей Евро-2020. В эфирной сетке пока не заявлено ни одной игры.
При этом, «Первый канал» и «Россия» свое расписание трансляций уже показали. Такими темпами плей-офф турнира также может обойти спортивный канал стороной.
По данным «Комсомольской правды», причина кроется в конфликте генерального продюссера «Матч ТВ» Тины Канделаки и главы Telesport Петра Макаренко. Именно его компания является посредником, владеющим правами на матчи Евро-2020 в России.
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