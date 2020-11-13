Дело в психологии: cпециалист призвал выключать смартфон на ночь

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Эксперт призвал отключать смартфон на ночь.

Как сообщила специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова, это необходимо с точки зрения психологии. В противном случае высок соблазн взять устройство с собой в постель и использовать в темноте, что может помешать сну.

Если приходится пользоваться гаджетом перед сном, необходимо включать ночной режим в настройках телефона. Опция изменяет спектр свечения на более желтый, снизив нагрузку на глаза, однако нарушения сна, связанные с использованием смартфона в темноте, она не устраняет, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, режим «полета» в смартфоне имеет множество преимуществ, когда человек находится на земле.

Например, его удобно использовать при проблемах с подключением к интернету. Так, если смартфон не может подключиться к Wi-Fi в общественных заведениях из-за плохого сигнала от роутера, или не может переключиться на сеть со стабильным сигналом, можно просто включить на секунду режим «в полете», а не перезагружать телефон. Такой же способ поможет переподключиться и к сотовой сети.