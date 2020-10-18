Дело погибшего в СИЗО Тесака оживилось новыми решениями следователей

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Управление Следственного комитета по Челябинской области приняло решение об отмене постановления, отказывающего в возбуждении дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак.

«Правозащитник Андрей Бабушкин, по просьбе представителей отца Максима Марцинкевича, получил официальное подтверждение информации о том, что 16 октября 2020 года следователем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В тот же день, руководителем Следственного управления указанное решение было признано незаконным и отменено. Отцу Максима и его адвокатам копия указанных решений направлена не была», –сообщил адвокат Алексей Михальчик на своей странице в Facebook.

Напомним, тело Марцинкевича нашли в камере СИЗО Челябинска. Ключевой версией следствия стало самоубийство.