Дело об отравлении Скрипаля спецслужбами РФ: назван третий подозреваемый россиянин
Лондонская полиция назвали имя третьего россиянина, который подозревается в отравлении экс- офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это Денис Сергеев, который участвовал в предполагаемой операции под именем Сергей Федотов. Согласно заявлению полиции Великобритании, он связан с военной разведкой России.
Британские правоохранительные службы предъявляют Сергееву обвинения в заговоре с целью убийства и попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь. Также он обвиняется в нанесении травм британскому полицейскому, который осматривал дом Скрипалей, хранении и использовании запрещенного химоружия.
Лондонская полиция заявила, что обращаться к российской стороне с требованием об экстрадиции Сергеева не будет, поскольку это не имеет смысла. Россия не выдаёт своих граждан и дала это ясно понять при запросах на выдачу лиц в прошлом.
Если позиция РФ по экстрадиции изменится в будущем, Великобритания направит соответствующий запрос и подозреваемый предстанет перед британским судом, передают «Ведомости».