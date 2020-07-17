Дело Михаила Ефремова легло на стол прокурора для утверждения обвинения

Общество

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Материалы уголовного дела актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП направили в прокуратуру. Там утвердят окончательное обвинительное заключение.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. По его словам, прошел достаточный срок рассмотрения дела и, следователь должен был отправить его в прокуратуру.

«Они нас по закону не должны предупреждать, но скорее всего, да», — сказал телеканалу «360» адвокат.

Напомним, 8 июня Ефремов на машине вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон. Погиб водитель встречного авто - курьер Сергей Захаров. За езду в нетрезвом виде, которая привела к гибели человека, артисту грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП.