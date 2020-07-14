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Дельфинов в парках заменят роботы

Дмитрий Байков
14 июля, 2020 08:44
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фото: Pixabay

Настоящих дельфинов в тематических парках заменят их роботизированные прототипы.

Для начала эту технологию внедрят в китайские дельфинарии. Руководство парков прибегло к подобным разработкам из-за запрета правительства на перевозку животных.

По задумке производителей, робот изменит отношение к морским развлечениям и упростит работу компаний, пишет «Naked science».

Сейчас модель уже проходит тесты в одном из китайских аквариумов. Его вес составит 270 килограммов. Он сможет держать зарядку в течение 10 часов. Всего же робот сможет прослужить около 10 лет.

Он будет иметь реалистичную структуру скелета и мышц, а также в точности имитировать движения животных.

Ранее в водах Черного моря все чаще и чаще начали находить тела погибших дельфинов, которым посмертно диагностированы различные инфекционные заболевания и отравления.

темы
общество
роботы
дельфины
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