Что делать если укусил клещ

На самом деле клещи активны с ранней весны до поздней осени, но именно май—июнь считаются «высоким сезоном» у эпидемиологов, т.к. именно в это время люди активно выезжают на отдых в парки и леса, где голодные и злые, но уже пришедшие в себя после спячки паукообразные ожидают своих жертв.

Роспотребнадзор отметил, что в апреле клещи проснулись в 16 регионах России, но заражений опасными инфекциями пока не выявлено. По данным надзорного органа планируется обработка более 350 Га земель и вакцинанция до 3 млн человек от энцефалита.

Тем не менее, одной из самых эффективных мер профилактики является информирование людей о том, как избежать встречи с клещами в высокий сезон и что делать, если клещ уже атаковал. Разбираемся в проблеме вместе с медицинским экспертом лаборатории персонифицированной медицины ЛабКвест Ринатом Гимадиевым.

Какие клещи опасны?

Самые опасные клещи — иксодовые. С их укусом в кровь человека могут попадать различные вирусы и бактерии.

Именно они являются переносчиками:

клещевого энцефалита;

боррелиоза (болезни Лайма)

туляремии;

эрлихиозы;

Эти болезни затрагивают все системы и органы. Например, клещевой энцефалит протекает с высокой температурой, выраженной интоксикацией, иногда заканчивается необратимыми поражениями головного мозга.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) имеет свойство переходить в хроническую и рецидивирующую форму, поражает кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат, сердце и в некоторых случаях может привести к инвалидности.

Ареалы обитания опасных клещей

Инфекционисты наблюдают за миграцией иксодовых клещей и регулярно публикуют информацию о местах, где замечена их активность, а специальные службы проводят обработку территорий химическими средствами, которые нарушают естественное поведение паукообразных, с целью уменьшения их популяции.

Больше всего случаев подтвержденного клещевого энцефалита традиционно приходится на Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы России.

Москва всегда считалась «благополучной» по клещевому вирусному энцефалиту, но с недавних пор вирус энцефалита был обнаружен и в московских клещах, хотя случаев заражения человека выявлено не было.

Опасными по энцефалиту районами Подмосковья считаются Талдомский и Дмитровский. В остальной части Московского региона преобладают клещи – переносчики боррелиоза (болезни Лайма), который тоже опасен, если не принять своевременные меры.

Падают ли клещи с деревьев?

Один из самых распространенных мифов о обитании клещей связан с тем, что взрослые особи прячутся на деревьях и падают на людей и животных, когда те под ними проходят. На самом деле оптимальная высота обитания клещей - 0,4-1 м. То есть это высокая трава и кустарники. Зрительный аппарат у этих паукообразных не развит, а органы обоняния находятся на педипальпах, проще говоря, на второй паре лап. Взрослый клещ может “унюхать” теплокровное животное с расстояния 10 м. Прыгать они не умеют, поэтому «цепляются» за жертву и поднимаются до участка, где можно присосаться.

Методы защиты от клещей

Заражение при присасывании происходит уже в первые минуты — возбудитель попадает в организм вместе с обезболивающей слюной. Поэтому постарайтесь максимально обезопасить себя и своих близких от укусов клещей. Это проще, чем потом лечить последствия.

Методы защиты от укуса клещей можно разделить на физические и химические.

Рекомендации по физической защите от клещей:

манжеты на руках и ногах, а также воротник должны плотно прилегать к коже;

голову лучше защитить шапкой с полями либо капюшоном;

одежда должна быть светлой, желательно однотонной, чтобы легче можно было увидеть клеща;

после посещения заросших местностей, лесов, парков следует внимательно осматривать одежду и кожу на предмет наличия клещей;

осматривайте себя и ребенка раз в 10-15 минут, вы сможете заметить клеща до того, как он присосется;

если выезжали на природу с домашним любимцем, то следует проверить и его.

Больше всего клещи любят присасываться на голове, за ушами, в складках кожи. У собак и котов самая «любимая» клещами зона находится непосредственно за ушами.

Химические средства защиты от клещей это:

репелленты (отпугивают клещей), которые распыляются на одежду и открытые участки тела;

акарицидные средства (нарушают поведение паразитов, в том числе и возможность кусать жертву, что впоследствии приводит к их гибели);

акарицидно-репеллентные средства.

Используйте химические средства согласно инструкции, с особой аккуратностью применяйте на детях.

Для защиты животных от клещей могут использоваться все доступные репелленты и акарицидные защитные средства. Но даже при их применении очень важно осматривать животное каждый раз после прогулки. Если на теле животного был найден клещ, его необходимо сразу же снять. А в дальнейшем в течение всего возможного инкубационного периода (как правило, до 2 недель) важно отмечать любые изменения в здоровье питомца. Подъем температуры, потеря аппетита и игривости — одни из самых явных признаков заражения.

Что делать, если присосался клещ

Если вы наши на теле клеща, лучше всего отправиться в травматологический пункт, где врачи его извлекут максимально безопасно. Но вы можете попробовать снять клеща самостоятельно.

Сразу хочется предупредить об еще одном распространенном мифе — присосавшегося клеща можно снять с помощью нитки. Это не так. Клещ присасывается сильно и снять его непросто. Для этого не подходит нитка, так как существует вероятность того, что челюсти клеща останутся в коже.

9 правил, как снимать клеща:

не использовать раздражающие химические вещества (не капать маслом, бензином, ацетоном);

не прижигать клеща с помощью спичек и сигарет;

любые действия с клещом проводить в перчатках;

нельзя резко вырывать клеща, вытаскивать его любыми острыми предметами;

тащить членистоногое за брюшко категорически запрещено, иначе можно его раздавить и яд разольется;

при вытаскивании клеща пинцетом захватывать его необходимо максимально близко к хоботку и повернуть вокруг свой оси;

место укуса продезинфицировать спиртом/одеколоном или йодом;

помыть руки с мылом;

после того, как извлечете клеща, уберите его в герметичную емкость и доставьте в лабораторию для анализа.

Доставлять клеща (или его части) в лабораторию нужно в течение 24 часов после снятия с кожи. Не важно, жив он, или мертв.

Обязательно обратитесь в инфекционную больницу, если после контакта с клещом поднялась температура, ухудшилось самочувствие или появилась сыпь на теле.

Зачем отвозить клеща в лабораторию

Не каждый клещ является переносчиком инфекции. Чтобы узнать наверняка и своевременно начать терапию, очень важно быстро установить возможность заражения. Дело в том, что инкубационный (скрытый) период у энцефалита и боррелиоза может достигать 60 дней, но чаще 10-14 дней. Т.е. по клиническим признакам болезнь можно установить не сразу, а вред организму она уже наносит.

Первые 72 часа после заражения – лучшее время для начала антибактериальной терапии в случае боррелиоза и серопрофилактики (введения человеческого иммуноглобулина) против клещевого энцефалита. ПЦР-анализ, который позволит обнаружить в клеще фрагменты ДНК возбудителей болезней, и понять, опасен ли он, и что именно переносит, готовится в течение суток. Т.е. вы сможете или облегченно выдохнуть, или своевременно начнете лечение, снизив вероятность тяжелых последствий. Оба заболевания сейчас успешно лечатся, главное – начать вовремя.

Кстати, важно знать, что можно сделать профилактические прививки против энцефалита. Если вы работаете или живете на неблагополучной по клещевому энцефалиту территории, обсудите этот метод профилактики со своим врачом.

Может, просто сдать кровь?

Анализ человеческой крови на боррелиоз или энцефалит будет показателен только через 10-14 дней, когда появятся антитела. Его применяют для подтверждения диагноза, оценки эффективности терапии, в случае, если у человека есть подозрение, что его укусил клещ, но самого членистоногого он не видел.

Итак, основные моменты, которые нужно знать, чтобы избежать неприятностей: