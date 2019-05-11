Что делать при приступе эпилепсии у прохожего

К сожалению, в большинстве случаев пациенты не чувствуют приближение приступа, либо ощущение настолько быстрые, что никто ничего не успевает сделать. Приступ развивается молниеносно, пациент падает, может травмироваться.

В случае, когда развёрнутому судорожному приступу с падением предшествует аура или фокальный (малый) эпилептический приступ, возможны варианты. Пациент может остановиться, прекратить деятельность, зафиксировать взгляд в одной токе, не реагировать на окружающих, либо начаться делать какие-либо автоматические действия (движение руками, губами, перебирать одежду, и другие нецеленаправленные действия)

Какую первую помощь нужно оказать больному?

В первую очередь не паниковать и соблюдать спокойствие!

Пациента следует обезопасить, чтобы он не травмировался во время судорог, расстегнуть воротник, галстук, повернуть голову на бок, убрать от него острые предметы. Ни в коем случае не пытаться разжать рот вилкой или ложкой! Во время судорог слегка придерживать тело. Вызвать скорую помощь

Может ли человек, страдающий эпилепсий, знать какие признаки говорят о приступе эпилепсии задолго до его начала?

Большинство пациентов могут предчувствовать начало эпилептического приступа и тем самым успеть себя обезопасить или предупредить окружающих. В этих случая пациенты испытывают так называемую эпилептическую «ауру» или фокальный эпилептический приступ. Если во время ауры или фокального приступа не нарушается сознание, то это возможно. К сожалению, в большом количестве случаев пациенты не чувствуют приближение приступа, либо ощущение настолько быстрые, что ничего не успевают сделать.

Существуют ли на сегодня методы лечения эпилепсии?

Заболевание характеризуется внезапными кратковременными приступами потери сознания с судорогами, приступами напоминающие обмороками, приступами нарушения сознания. Причина болезни заключается в нарушении работы нервных клеток коры головного мозга в силу чего они начинают генерировать эпилептические разряды, которые проявляются в виде эпилептических приступов.

Положительный момент заключается в том, что заболевание поддается лечению. При своевременной и правильной постановке диагноза можно достичь хороших результатов вплоть до полного отсутствия приступов.

Основным методом лечения эпилепсии в мире является адекватный и своевременный подбор современных, безопасных, высокоэффективных противоэпилептических препаратов.

При адекватном подборе препарата ремиссия (отсутствие или минимизация количества приступов) можно достичь у 60-70% пациентов

При необходимости назначаются дополнительные противоэпилептические препараты.

Хирургическое лечение эпилепсии, которое в последнее время внедряется в нашей практической деятельности имеет строго определенные показания и торопиться с ним, не использовав все возможности лекарственной терапии не стоит.

Как диагностировать это заболевание в условиях клиники?

Для диагностики эпилепсии необходимо:

Описание пароксизмального события (приступа) Классификация приступа (видеомониторинг ЭЭГ) Диагностика формы эпилепсии Установление причины эпилепсии (МРТ) Назначение противоэпилептической терапии

Несомненным залогом успеха является подробная консультация высококвалифицированного врача эпилептолога с большим опытом в диагностике и лечении эпилепсии, основанном на достижениях отечественной и зарубежной эпилептологии, рекомендации российской и международной противоэпилептической лиги.

Автор: Савенков Алексей Анатольевич, кандидат медицинских наук, врач-эпилептолог, невролог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне