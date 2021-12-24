Действенная мера от чиновников: после трагедии на «Листвяжной» горняков обязали приносить клятву
В Кузбассе местные власти обязали горняков давать клятву перед выполнением работ в шахтах. Клятвой рабочие обязуются соблюдать все требования безопасности и следить за соблюдением правил коллегами. Об этом сообщил замглавы Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
«Для того, чтоб повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий, мы в Кузбассе, посоветовавшись с горняками, совместно решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы для них», - заявил чиновник на своей странице в соцсети Instagram.
В тексте клятвы горняки обязуются «добросовестно исполнять трудовые обязанности; чётко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным». Также шахтеры клянутся, что не будут допускать к работам коллег, при возникновении угроз, а также не допустят сокрытие информации о возможных авариях и несчастных случаях.
Панов уверен, что клятва станет очередным напоминанием для горняков о том, что они несут ответственность за себя, свои жизни и жизни коллег передаёт РИА «Новости».
Напомним, последняя громкая авария на шахте произошла 25 ноября в Кузбассе. В результате трагедии на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и 5 спасателей. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв метана. При этом после инцидента работники сообщали, что им приходилось отключать датчики и нарушать требования безопасности ради продолжения работ.