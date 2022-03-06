Deep Purple вернули Медведеву его автограф
В ответ на слова о поддержке проведения Россией «спецоперации» в Украине, коллектив музыкантов культовой рок-группы Deep Purple демонстративно вернул заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву его автограф.
Известно, что свою подпись тогда еще президент Медведев оставил Deep Purple в 2011 году, когда после концерта решил позвать группу к себе на ужин в загородную резиденцию.
Клавишник группы Дон Эйри, комментируя поступок своего коллектива рассказал журналистам, что хотя Deep Purple на протяжении всей своей карьеры стараются избегать политических высказываний, на этот раз остаться в стороне они не смогли.
Председателю Совябеза было направлено личное письмо от музыкантов, в котором содержится оттиск автографа Медведева и осуждается позиция России, занимаемая по отношению к Украине, - сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB».