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Военнослужащий армии Великобритании подал в суд на Минобороны страны из-за дискриминации из-за своего русского происхождения.

Издевательствам подвергся 33-летний капрал Глеб Стешов, семья которого переехала в страну 20 лет назад. Из «чрезмерной благодарности» молодой человек решил посвятить свою жизнь службе в армии королевства - он неоднократно предпринимал попытки стать переводчиком в разведывательном корпусе, однако ему отказывали из опасений, что он якобы может стать российским шпионом.

По словам капрала, в военном ведомстве Великобритании несколько раз сфальсифицировали результаты его языкового тестирования, чтобы он не прошел на службу.

Кроме того, по словам военнослужащего, он подвергался оскорблениям и унижениям из-за своего русского происхождения - его заставляли маршировать и при этом петь русские песни. В Минобороны обвинения отвергают, пишет издание The Telegraph.

Тем временем, в российской армии до сих пор сохраняется проблема дедовщины. Количество жалоб на казарменное насилие в последние два года только увеличилось.

Ранее дедовщину назвали основной причиной убийства солдатом сослуживцев в Забайкалье. На допросе военнослужащий заявил, что не жалеет о сделанном. В Кремле заявили, что рано делать выводы о провале реформы армии после расстрела в воинской части.