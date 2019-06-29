«Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным!»

Элтон Джон написал обличающее письмо Путину, где обвинил нашего президента в лицемерии. А Путин ему ответил, что ЛГБТ в России никто не притесняет. А закон о пропаганде касается только детей. Зря ответил. Элтон Джон вышел не только из среды геев. Но и геев-наркоманов. И геев-проституток. Существовал райдер за сколько можно пригласить исполнителя с интимом на концерт на Рублевку. И до сих пор гуляет по интернету. Кто-то скажет, райдер был, но же не приезжал. Я слышал, что приезжал, от некоторых солидных людей. Не знаю - верить или нет. Сами решайте. Но жизнь он в то время вел самую распутную и был наркоманом ко всему прочему. А сейчас ему детей доверили воспитывать. Британия. Нам не понять.



Представим. Путин приглашает к себе в гости Элтона Джона на разговор. Элтон Джон приезжает. И узнает, что в России в срочном порядке вернули закон СССР о «мужеложестве». А тюрьма для иностранцев в Мордовии у нас работает исправно. 10 лет лагерей за содомию обеспечены. Протест мировой общественности никто не слышит. И Элтон Джон получает премию «Лучший шансон года» в колонии. Там свой репертуар, приходится подстраиваться. «Мы с приятелем бежали с Колымы» на ломаном русском под рояль.



Элтон Джон очень обиделся, что в России порезали его биографическое кино «Рокетмен». В самом деле, россиянам не дали возможность показать всю грязь и мерзость певца - общественные клубы геев, где они прилюдно занимаются сексом, наркотики во всей красе, причем внутривенно, демонстрацию поп и гениталий крупным планом. Для Элтона Джона все это очень важно. Он, наверное, думает, что «Богемскую рапсодию» в России тоже порезали, иначе разврат Фредди Меркьюри с дальнобойщиками в сортирах показали бы без намеков, а во всей красе.



Пусть Великобритания производит в рыцари и сэры кого угодно. Это не повод с ними общаться. Рыцари нынче не те пошли. Впрочем, они давным-давно вымерли. Еще во времена Сервантеса.



Талантливый исполнитель может быть кем угодно. Даже педофилом и убийцей. Элтон считает, что прошел вехи настоящего ада, чтобы очиститься, и сейчас жить в счастливом браке и воспитывать усыновленных детей. Для него эти вехи в «Рокетмене» и его биографии, понятное дело, важны, но для публики не очень. Она любит музыку Элтона Джона, но не его самого. Особенно - в некоторых проявлениях. И зря он считает иначе.



Скачаем с торрентов и посмотрим «Рокетмена» целиком, чтобы оценить степень его грехопадения. Но важно понимать, что Элтон Джон говорит неправду. Правительства вовсе не «эволюционировали» до уровня ЛГБТ, а деградировали. Потому что все это уже было. Когда Обама вешал на Белый дом радужный флаг, он уподобился Калигуле. Была Древняя Греция и Рим, и эти территории сейчас населяют совсем другие народы. Мигранты-варвары, пришедшие, чтобы разрушить погрязшие в грехе империи, потому что они изнежились и ослабли. И рыцари у них не те. Все повторяется. Британской империи больше нет. Есть фантомные боли. Ее населяют элтоны джоны и прочие мастера клинка, который у них только в штанах. Так что это поворот назад, а не дорога вперед.



Ну и самое интересное. Мой любимый певец - тоже британец и тоже гей. Роб Хэлфорд. Вокалист группы Judas Priest, чьи сольные альбомы ничуть не хуже. Я обожаю его уникальный голос. Даже рождественские песни в его исполнении слушаю. И желаю ему самого лучшего. Надо больше петь. Биографию Хэлфорда я бы посмотрел. Если бы он участвовал в написании сценария, но избежал при этом гей-сцен, я был бы ему от всего гетеросексуального сердца очень благодарен. Я не хочу на это смотреть. Тем более, на это незачем смотреть моим и другим российским детям. А стать о «пропаганде гомосексуализма», между прочим, касается только несовершеннолетних.

Автор: Андрей Егоров. RovegoSteb Channel, Telegram

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