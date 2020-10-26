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Данные об элитных домах крупных российских чиновников и силовиков «обнулили»

Лилия Караева
26 октября, 2020 11:21
2 мин
Михаил Мишустин и Марат Хуснуллин
Government.ru

Из Росреестра исчезли сведения о недвижимости руководства Минобороны и ФСБ, а также объектах премьер-министра Михаила Мишустина и исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Ведомство и ранее засекречивало имущество высокопоставленных чиновников, а причиной называли расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

С начала октября из Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) пропали данные о недвижимости Игоря Сечина и о доме главы Минобороны Сергея Шойгу недалеко от Рублево-Успенского шоссе, который в 2015 году обнаружил ФБК. При этом недвижимость соседей Шойгу - сенатора Юрия Вробьева и бизнесмена Геннадия Тимченко - во ФГИС ЕГРН осталась.

Из реестра убрали сведения о высокопоставленных сотрудниках ФСБ. «Открытые медиа» выяснили, что нельзя получить сведения о доме бывшего директора ФСБ Николае Патрушеве в Серебряном бору. В информационной системе отсутствуют сведения о недвижимости главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексее Дорофееве, который фигурировал в расследовании журналиста Ивана Голунова.

В системе не нашли данные о недвижимости семьи Михаила Мишустина на Николиной горе. Стоимость объектов оценивали в 1,5 млрд рублей.

Верховный суд разрешил засекречивать недвижимость владельцев недвижимости в 2017 году. Источник, близкий к руководству одного из региональных управлений Росреестра объяснял, что причиной «обнуления» данных стали расследования Навального. Фигуранты расследований добивались удаления информации из Росреестра. Ранее уже были удалены сведения о недвижимости дочери Шойгу Ксении.

Весной 2020 года сообщалось, что Росреестр скрыл данные об элитной московской квартире депутата Госдумы Валентины Терешковой.

темы
Сергей Шойгу
Михаил Мишустин
недвижимость
Росреестр
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