«Дамы и господа»: японская авиакомпания будет обращаться к пассажирам гендерно-нейтрально

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Японская авиакомпания Japan Airlines с октября обращение «дамы и господа» в объявлениях на борту лайнеров и в аэропортах заменит на гендерно-нейтральные термины.

Теперь перевозчик будет использовать такие фразы, как «все пассажиры», а также «доброе утро» и «добрый вечер» в объявлениях на английском языке.

«Мы взяли на себя ответственность по недопущению дискриминации по половому признаку, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или других личных качеств», — сообщили в JAL.

Ранее гендерно-нейтральные обращения стали использовать такие перевозчики, как Air Canada и лоукостер EasyJet, пишут «Известия».

Как сообщалось, данные клиентов сайта одной из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines мог просматривать кто угодно, выяснил эксперт по кибербезопасности Оливер Линоу. Он уточнил, что речь идёт о данных пассажиров, оформивших возврат средств.