Дали почти невыполнимые задания: результаты ЕГЭ по химии потребовали отменить

Общество

ИА «Омск Здесь»

После ЕГЭ по химии, который состоялся 16 июля, выпускники и родители потребовали признать результаты экзамена недействительными. С ними солидарны учителя - они считают, что задания рассчитаны на химиков-профессионалов.

После экзамена на портале Change.org разместили несколько петиций. В одной из них говорилось, что работы не соответствовали уровню заданий Федерального института педагогических измерений и демоверсий. Учащимся попались совершенно иные задания, нежели те, которые были выложены на сайте ФИПИ.

«На экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники!» - пишет автор петиции.

Химик-технолог Сергей Арутюнян обратил внимание, что задания ЕГЭ по химиии рассчитаны на профессионалов - они в 3-4 раза сложнее опубликованных.

«Для чего тогда вообще публикуют демоверсии ФИПИ, если на реальном экзамене нет шаблонов и заданий, к которым действительно готовили детей?!» - обратился он к министру просвещения Сергею Кравцову.

Арутюнян подчеркнул, что составители ЕГЭ не учли, что школьники на 3 месяца выпали из учебного процесса. Он считает, что экзамен целесообразно было облегчить, а не усложнять.

Мать одной из учениц рассказала «Росбалту», что дочь готовилась к ЕГЭ с двумя репетиторами, но на экзамене встретила задания, которые раньше не попадались.

«Мы требуем... прекратить издевательства над детьми, создав тесты соответствующие тем знаниям, которые предусмотрены школьной программой, и сократить огромную разницу в том, что дается в школе и что требуется для ЕГЭ», — призвала она.

Ранее сообщалось о школьнике в Якутии, который первым в республике за 7 лет набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии.