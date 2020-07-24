«Дачную амнистию» в очередной раз захотели продлить

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В Госдуму внесен проект закона, согласно которому срок действия «дачной амнистии» продлевается на пять лет.

Упрощенный порядок оформления права может быть продлен до 2026 года. Авторы документа - сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.

По словам последнего, «дачная амнистия» действует с 1 сентября 2006 года. Она предоставила возможность россиянам в упрощенной форме оформить около 13 миллионов дач, земельных участков, жилых и садовых домов, бань, гаражей, сообщает РИА Новости.

«Дачная амнистия» — народное название действующего с 2006 года Федерального закона № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», который позволяет гражданам в упрощённом порядке оформить в собственность участки земли и расположенные на них строения. Ранее для этого предполагалось обязательное получение разрешения на ввод построек в эксплуатацию.

Как сообщалось, Минэкономразвития внесло в правительство законопроект, который упростит процедуру оформления гаражей и участков под ними в собственность. До сих пор из-за пробелов в законодательстве незарегистрированными остаются миллионы построек.

Новый порядок оформления прав коснется построенных до 2004 года гаражей и объектов в гаражно-строительных кооперативах. Законопроект определяет перечень документов для приобретения прав на земельный участок под сооружением. Среди них указаны чеки об оплате за эксплуатацию, документы о технической инвентаризации и другие.