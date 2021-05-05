Дачников предупредили о новых штрафах за сорняки на участках

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Российским дачникам не нужно опасаться штрафов за ромашку и одуванчик на участках.

В этом случае санкции предусмотрены только для владельцев сельхозугодий. Однако другой сорняк может привести к штрафу: за борщевик Сосновского на своей земле россиянам придется заплатить. Как сообщил первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сегодня многих владельцев загородных участков взволновала новость о штрафах за мяту полевую, осот, одуванчик, ромашку, чертополох и амброзию. Однако, по его словам, большинству владельцев частных домов не стоит переживать: санкции их не коснутся.

Однако дачников могут оштрафовать за борщевик. «Это опасный сорняк, который действительно нужно уничтожать сообща, одновременно всем владельцам земельных участков — от дачников до администрации», — отметил первый зампред, сообщает телеканал «360».

В настоящее время в Подмосковье для физических лиц предусмотрен штраф за заросли борщевика - от двух до пяти тысяч рублей. Соответствующий закон летом 2020 года подписал мэр Москвы Сергей Собянин.