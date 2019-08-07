Дача строгого режима

Дача… Волшебное слово с множеством чарующих оттенков. Солнце светит, птички поют. Зелень, цветы, яркие краски, в общем, благодать. Хочется сделать что-то полезное, нужное. Например, спилить сухие ветки, подстричь траву. Или собрать упавшие яблоки. Впрочем, это потом. Перво-наперво, обольюсь холодной водой, заварю себе кофе, подумаю. Благо, есть, о чем…

Увы, нынче пребывание на даче не сулит прежних радостей. Да и соседи погрустнели. Раньше то и дело слышались приветливые женские возгласы: «Марь Ванна, заходи, попробуй моих малосольных огурчиков…» Или мужские, предвкушающие приветствия: «Петрович, не забыл: вечерком у нас банька и шашлычок. Заглянешь, старина?»

Теперь в гости никто не зовет. Соседи лишь коротко здороваются через изгородь и – молчок. Иногда я слышу их настороженные, приглушенные голоса, обрывки слов. Что-то про законы, налоги, метры-сантиметры, штрафы...

Да и сам я, признаюсь, изменился. И – уединился. На всякий случай. Волнуюсь, переживаю. Боюсь чего-нибудь не нарушить, а потому много читаю – о законах, правилах. И, само собой, о запретах. Ведь их нынче – тьма! Например, сеять семена картофеля и других культур надо не абы где взятые, а только купленные в специализированных магазинах. А если прознают, что вам их дядя Коля или тетя Маша отдали по знакомству, то ждет вас... Нет, пока не дальняя дорога, а только штраф.

Потому картошку я разлюбил. Теперь варю только макароны. Вы не знаете, насчет них никаких ограничений нет? Что, и с сосисками есть пока макароны можно, и с сыром? Ну, слава Богу…

Штраф грозит и за сорняки на участке. Не убрал – штраф. А если они, гады, «перебежали» за забор, и сосед пожаловался на вас – еще большая неприятность. И вовсе огромная, если тот же сосед докажет, что из-за ваших сорняков-диверсантов понес убытки. Ну, скажем, завелись там мыши, кроты, которые его урожай пожирают

Про шашлык я в начале неспроста вспомнил. Теперь дым отечества не так уж сладок и приятен. Захотите мясцо пожарить, не расслабляйтесь. Площадку под мангал можно устанавливать не ближе пяти метров от дома. До ближайших деревьев и кустарников должно быть не менее десяти метров.

Еще надо вырыть канаву глубиной не меньше сорока сантиметров.., чтобы огонь не убежал…

И печку я не топлю. Боюсь, дрова во дворе загорятся. Ну, ничего, мерзнуть, как я прочитал, сейчас полезно. Правда, спится плохо, беспокойно. Намедни проснулся среди ночи. Показалось, что туалет отстоит от дома не на 12 метров, как предписано, а ближе. Поднялся, оделся и стал в темноте рулеткой шуршать. До самого рассвета мучился…

Никому не говорил, но вам, господа, признаюсь – на 15 сантиметров нарушил. Теперь места себе не нахожу. И часто выхожу один я на дорогу – не идут ли по мою душу суровые контролеры из Россельхознадзора, Росреестра, санитарно-эпидемиологического, пожарного надзора и еще невесть откуда.

Кстати, если кто не знает, отхожее, извините, место должно относиться к одному их трех допустимых типов – «Лофт-клозет», «Пудр-клозет» или «Надворный туалет». У вас какой? Не скажете? И правильно делаете…

Дом у меня хороший, крепкий. Не хибара, но и не хоромы. Тут все честь по чести – дом не выше 20-ти метров в высоту, не больше трех этажей. Если точно, то всего один. Ничего, стало быть, не нарушаю. И за пределы участка не залезаю, не то, что некоторые.

Другой ночью снова проснулся от тревожного стука сердца: точно ли я владелец участка? Да, нет, пока маразм меня не тревожит. Прост о вспомнил, что по закону полагается вечно хранить документы, что ты – хозяин. Утерял, значит, можешь и право на свою собственность потерять. Без бумажки вы, сами знаете, кто

В общем, стал лихорадочно рыться на полках, в ящиках, шкатулках – от души отлегло. Мой участок: на всех бумагах моя же фамилия. И кадастровая стоимость указана.

Хожу и грустно напеваю: «На границе (участка) тучи ходят хмуро…» Это я на забор намекаю. По нынешним правилам лицевая ограда должна иметь высоту порядка 1,2-2 метров. А высота забора с соседями не должна превышать 1,7 метров. И еще он непременно должен быть светопрозрачным хотя бы на 50 процентов.

Забор мне пришлось поменять, светопрозрачность - понизить. Вышло мне все в копеечку, но раз надо, так надо. Только не знаю, зачем. И те, которые это придумали, наверное, тоже. Но, наверняка это дело важное, государственное, нам, простым дачникам не понять…

Ох, извините… Согласно новому закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» такие понятия, как «дача», «дачный участок», «дачный дом», «дачное товарищество» из законодательства исчезли. Теперь есть только садовые или огороднические хозяйства. «Огородники» имеют право построить на участке только хозяйственные сооружения: сарай, теплицу, колодец. А «садоводы» могут возводить садовые и жилые дома. И больше ни-ни…

Я вот теперь сильно интересуюсь и, откровенно говоря, волнуюсь: хотя бы слово «дача» еще произносить еще можно? Или оно уже вне закона?

Теперь - о деревьях. Никак с ними, своенравными особами не сладить. Растут и растут. Несмотря на закон. А он гласит, что деревья ростом 15 метров и выше могут расти не ближе 3-х метров от соседского забора, а деревья в 10-15 метров - не ближе 2-х метров. Ну а кустарники и деревья до 10-ти метров должны отстоять на один метр от забора.

Вот я все время проверяю: рублю, пилю, подстригаю. И опять в документах измеряю. Из интернета не вылезаю: что дачникам, то есть, извините, огородникам, да садоводам еще запретили? Про разрешения уже и не мечтаю…

Нет, не все еще ограничили. Пока можно беспрепятственно передвигаться по участку, сидеть на скамеечке. дышать воздухом. Однако, регламент назрел. У автора этих строк есть ряд предложений, которые могут помочь депутатам Государственной думы и других структур еще больше упорядочить нашу жизнь

Необходимо подумать о введении специальных пропусков для прохода или проезда на дачу. Гораздо удобнее, если вас и ваших родственников на специальном контрольно-пропускном пункте будет встречать вооруженный часовой, проверяющий документы. Ответив на несколько необходимых вопросов (зачем приехали, на какой срок, что собираетесь делать), вы сможете проследовать к месту дислокации.

Укреплению здоровья собственников, несомненно, будет способствовать ежедневная утренняя гимнастика (освобождаются хронические больные, дети до 5-ти лет, пенсионеры с 80-ти лет) с предшествующей перекличкой.

Как мне кажется, стоит ограничить на участке время пребывания гостей – например, с 9.00 до 22.00. Разрешение на их платный ночлег (не более 2-х ночей) можно будет получить на внеочередном общем собрании товарищества. От сбора следует освободить инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей, ветеранов войн и труда.

Можно подумать и о сокращении сбора урожая собственников - скажем, яблок, груш, картофеля не более 50-ти килограммов, ягод не свыше 20-ти килограммов. Излишки урожая надлежит вывозить в детские дома, интернаты, больницы, дома для престарелых.

В целях экономии следует значительно сократить время потребление электроэнергии, использование интернета. Всю необходимую информацию можно будет узнать на еженедельных политинформациях и лекциях о нововведениях в правой сфере, которые будут введены

Я уже слышу протестующие голоса – так из простой дачи ваша – скромная или богатая обитель – может превратиться в дачу строгого режима. А что вы хотите, господа? Надо же наводить порядок. Причем, уверенной сильной рукой, о которой многие мечтают. Все это – для нашей же пользы…