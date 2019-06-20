Дача необетованная

Чрезмерно занятые владельцы загородных соток в скором времени могут их лишиться, если не избавят от сорняков и прочего мусора, который может быть признан пожароопасным. С предложением включить такое положение в действующее законодательство выступило на днях Минэкономразвития.

Предлагаемая поправка уже доступна для общественного обсуждения, найти текст можно на официальном сайте для размещения информации о проектах правовых актов.

Из ее текста следует, что определяться «ухоженность» земельных владений будет по результатам проверок Государственной пожарной инспекции

Избыточная мера?

Если состояние участка признают неудовлетворительным — выпишут предписание на устранение нарушений, которое нужно будет выполнить в и течение полугода. За этим последует новая проверка и, если нарушения останутся те же, инспекция подаст в суд иск об изъятии участка и в дальнейшем реализует его с торгов. Вырученную стоимость за вычетом всех накладных расходов вернут бывшему владельцу.

Интересно, что закон и сейчас допускает изъятие заброшенных земельных участков, однако в Минэке обращают внимание на необходимости отдельно прописать нарушение правил пожарной безопасности в качестве основания для столь радикального решения. Чиновники указывают на то, что до сих пор судебные решения по конфискации таких участков часто не исполняются из-за того, что сама процедура прописана в законе расплывчато.

При этом в Росреестре на запрос «Российской Газеты» ответили, что новая норма не коснётся граждан, проживающих на территориях садоводческих товариществ, «поскольку люди, проживающие на этих территориях, в непосредственной близости от источника пожара, при его возникновении, являются пострадавшей стороной», кроме того, сама конфискация таких опасных территорий рассматривается как крайняя мера в отношении тех лиц, которые систематически уклоняются от требований привести свои владения в порядок

По мнению исполнительного директора юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антона Бабенко, предложенные правительством новые меры работы с неухоженными и заброшенными угодиями вряд ли оправдают себя.

«Возможно, авторы законодательной инициативы полагают, что имеющихся мер по борьбе с захламленными и пожароопасными участками недостаточно, — предположил в беседе с «Русской Планетой» эксперт, — однако в любом случае их изъятие представляется мне чрезмерной мерой. Не очень понятно, чем плохи ныне применяемые предписания и штрафы против нарушителей пожарной безопасности, ведь новый порядок потребует проведения судебных разбирательств и дальнейшего аукциона со всеми соответствующими расходами».

Злоупотребления неизбежны

При этом Бабенко обращает внимание на то, что предложенная МЭР процедура всё равно не позволит изъять нарушающий нормы земельный участок оперативно, поскольку его владельцу будет сперва предоставлен шестимесячный срок на исполнение предписания, а уже затем последует судебный процесс и продажа изъятой территории на торгах.

Само это уже противоречит заявленной инициативой цели, подчёркивает эксперт, ведь профилактика пожаров, особенно в тёплый сезон, требует большей оперативности

В свою очередь исполнительный директор агропромышленного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин в беседе с «РП» отметил, что инициатива Минэкономразвития не лишена смысла.

«На данный момент в законодательстве уже существует подобный механизм и предложение МЭР по сути, предполагает лишь обозначить в законе конкретные правовые причины для изъятия – нарушение пожарной безопасности».

Запущенные хозяевами земельные участки, переданные им в бессрочное или безвозмездное пользование, по мнению эксперта действительно могут представлять пожарную опасность, не говоря уже о том, что они простаивают.

«Однако выделение отдельных требований к пожарной безопасности, в частности, о «высокой траве» или «мусоре на участке», может провоцировать случаи преступного изъятия земли под прикрытием закона, — предупреждает Гелемурзин. — Необходимо разработать чёткую систему мониторинга, отслеживания и контроля за такими участками и, особенно за процедурой их изъятия и передачи».