Crimson Education – как трамплин в будущее

«Русская планета» провела интервью с международной образовательной организацией Crimson Education, которая оказывает помощь при поступлении в зарубежные вузы для жителей России и стран СНГ.

- Зачем вообще нужно получать образование за рубежом? Что это дает человеку и каких стоит затрат – финансовых, времени, переезд и так далее? Где зарубежный диплом будет иметь наибольшую ценность? Для того, кто решит продолжить карьеру на западе или в России?

Зарубежное образование в первую очередь открывает для выпускников возможности по трудоустройству в западных компаниях. Дело в том, что дипломы российских вузов в большинстве случаев не признаются в Европе или США и квалификацию требуется дополнительно подтверждать. В случае с обучением в образовательных учреждениях ЕС или Северной Америки, такой проблемы не существует. Кроме того, такие дипломы высоко ценятся работодателями и в России – в первую очередь международными компаниями, имеющими офисы в России.

Стоимость западного обучения напрямую зависит от страны и престижности университета. В некоторых случаях, особенно в США и Великобритании, она может достигать 50 – 70 тысяч долларов в год. При этом какие-то вузы предоставляют места в студенческих кампусах, а какие-то предлагают своим студентам искать жилье самостоятельно. Однако не стоит думать, что обучение за рубежом всегда стоит огромных денег. Например, средняя стоимость одного года обучения в государственных вузах Франции может обойтись и в 1000 евро, что значительно меньше, нежели в Москве.

- Какие направления сейчас наиболее популярны у студентов и почему?

Самое популярное и престижное направление – Американские вузы, входящие в так называемую Лигу Плюща - Ассоциацию восьми частных американских университетов, в том числе – Гарвард, Йель и Принстон. Кроме того, очень популярен запрос на поступление в MIT - Массачусетский технологический институт. Если говорить о Европе, то наиболее популярны вузы Великобритании. Однако, не стоит забывать, что эти университеты очень строго отбирают будущих студентов.

Помимо географических направлений, стоит разделить специализации вузов. Одни из самых популярных академических направлений среди Российских студентов это экономика и управление (эти специальности на очень высоком уровне в той же Лиге Плюща), а также сфера технологий. Однако в последние годы появилась и третья категория – обучение по медицинским специальностям. Причем российских школьников интересуют как европейские, так и североамериканские медицинские университеты.

- Как компания помогает эффективно поступать в зарубежные вузы?

Зарубежный диплом, по мнению многих студентов – заветный ключик, открывающий двери к блестящей карьере. В России или за границей – тут каждый решает для себя сам. Но, как бы там ни было, вокруг учёбы за рубежом слишком много стереотипов. Это слишком дорого, усилия не стоят результата, да и поступить крайне сложно. Что ж, попробуем разобраться, как обстоит дело на практике, а заодно подскажем, как поступить в Университет Лиги Плюща (да-да, это реально).

Около 1,5% российских студентов получают образование за рубежом – это данные UNESCO за 2015 год. Причём в рейтинге стран, куда молодёжь предпочитает отправиться за заветным дипломом, по данным UNESCO, первое место занимает Германия. На втором – США и Чехия, следом идут Великобритания и Франция. Самыми престижными в мире считаются американские вузы, входящие в так называемую Лигу Плюща - ассоциацию восьми частных американских университетов, в том числе – Гарвард, Йель и Принстон, рассказал «Русской Планете» Джейми Битон, генеральный директор компании Crimson Education осуществляющей поддержку абитуриентов при поступлении в ведущие университеты мира. Стоит отметить, что из-за падения курса рубля в 2014 году количество студентов, которые отправились получать дипломы за рубеж, снизилось. Однако тренд налицо: с каждым годом всё больше молодых людей из России выбирают учёбу в западном вузе.

Секрет прост, говорит Джейми: в компании Crimson Education работают более двух тысяч специалистов мирового уровня, многие из которых являются бывшими сотрудниками приемных комиссий топовых университетов, студентами Лиги Плюща или бывшими работниками таких компаний как Apple, McKinsey и UNICEF.

«Наши стратеги поддерживают постоянный контакт с приемными комиссиями университетов, участвуют в конференциях и съездах. Благодаря этому они знакомы со всеми подводными камнями процесса. Поскольку с каждым студентом индивидуально работает команда из 5-8 экспертов, которые следят за всеми этапами подготовки ребенка, мы можем быть уверены в качестве отправляемых заявок. Плюс, мы никогда не подаем заявление только в одно учебное заведение: студент вместе со стратегом готовит список из нескольких приоритетных университетов, которые делятся на разные группы по вероятности поступления. Таким образом, у каждого студента всегда есть подушка безопасности из других вузов».

Справка

Crimson Education – международная компания, осуществляющая поддержку абитуриентов при поступлении в ведущие университеты мира. Основана в 2013 году и сегодня представлена в 12 странах мира. С 2017 года Crimson Education оказывает услуги для жителей России и стран СНГ. Специалисты компании помогают поступить в лучшие учебные заведения США, Великобритании, Европейского Союза, Новой Зеландии, Австралии, Кореи, Сингапура и Китая. За последние два года студенты компании получили более 490 предложений из топ-50 университетов мира, из которых 90 — Лига Плюща и 26 — Оксбридж. Это единственная международная компания, представленная на рынке образования в России.