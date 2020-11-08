COVID-19 раз за разом преодолевает психологическую отметку в России

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На территории России уже третьи сутки подряд выявляется более 20 тысяч новых заболевших COVID-19. За последние 24 часа показатель инфицированных составил 20 498 человек.

При этом общее число инфицированных достигло цифры в 1 774 334. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По официальным данным, за последние сутки скончалось 286 пациентов. Скорбный показатель за все время составляет 30 537 человек. При этом за сутки выздоровели 11 492 заболевших.