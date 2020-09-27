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COVID-19 не послушался рекомендаций Сергея Собянина и активизировался в Москве

Кирилл Савушкин
27 сентября, 2020 12:28
1 мин
Photo
Flickr

За минувшие сутки прирост новых случаев заражения коронавирусом в Москве составил 2 016. Это стало максимальным значением со 2 июня.

Согласно обнародованным в воскресение данным оперативного штаба, по стране, количество выявленных случаев превышает семь тысяч. До этого, в конце минувшей недели, была преодолена отметка в шесть тысяч.

Как передает «Интерфакс», всего в стране зарегистрировано 1 151 438 заболевших. В течение всей пандемии жертвами вируса стало 20 324 человека. В свою очередь вылечилось около 943 218 человек.

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