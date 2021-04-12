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COVID-19 не отступает – украинские медики совершают до 19 тысяч выездов в сутки

Марьям Ибрагимова
12 апреля, 2021 11:56
1 мин
Марьям Ибрагимова
12 апреля, 2021 11:56
1 мин
Alexander Rekun/Global Look Press
Alexander Rekun/Global Look Press

Ситуация с коронавирусной инфекцией на Украине продолжает оставаться напряженной. Сильнее всего с этой нагрузкой вынуждены справляться медики, совершающие до 19 тысяч выездов в сутки. Об этом рассказала замминистра здравоохранения республики Ирина Микичак.

«У нас в течение недели - пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи, высокий уровень госпитализации», – сказала она.

При этом, по ее словам, есть и хорошие новости – в некоторых регионах государства снижаются показатели заболеваемости COVID-19, и, как следствие, жесткая нагрузка с бригад экстренной медпомощи медленно начинает спадать. Тем не менее, до конца месяца на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Украину поразил опаснейший штамм коронавирусной инфекции.

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