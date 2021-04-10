COVID: в Хельсинки задержали 20 протестующих против ограничений по коронавирусу

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Силовики в столице Финляндии задержали 20 человек во время несанкционированной акции против ограничений по корнавирусу.

«Задержано в общей сложности 20 протестующих, которые будут оштрафованы за сопротивление полиции. Кроме того, 10 водителей автомобилей были оштрафованы за нарушение правил вождения в рамках акции протеста», - цитирует представителей правоохранительных органов РИА «Новости».

Как сообщили в полиции финской столицы, протесты являются продолжением акции, которая проходила в городе 20 марта. В результате протестов представители ведомства начали расследование в отношении 46 человек, часть из них уже получили штрафы.