Новости – Люди
Люди
COVID: в Хельсинки задержали 20 протестующих против ограничений по коронавирусу
10 апреля, 2021 19:21
1 мин
1 мин
COVID: в Хельсинки задержали 20 протестующих против ограничений
Силовики в столице Финляндии задержали 20 человек во время несанкционированной акции против ограничений по корнавирусу.
«Задержано в общей сложности 20 протестующих, которые будут оштрафованы за сопротивление полиции. Кроме того, 10 водителей автомобилей были оштрафованы за нарушение правил вождения в рамках акции протеста», - цитирует представителей правоохранительных органов РИА «Новости».
Как сообщили в полиции финской столицы, протесты являются продолжением акции, которая проходила в городе 20 марта. В результате протестов представители ведомства начали расследование в отношении 46 человек, часть из них уже получили штрафы.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку