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Чувашские врачи спасли COVID-пациентку с полным поражением легких

Анастасия Красильникова
30 сентября, 2020 17:16
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В Чебоксарах врачам Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн удалось спасти COVID-пациентку, у которой было диагностировано 100%-е поражение легких, сообщает минздрав региона в своем Instagram. Госпиталь был перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом в разгар пандемии.

По данным ведомства, 66-летняя женщина находилась в отделении анестезиологии и реанимации, где врачи боролись за ее жизнь более месяца.

«Высокая квалификация и огромная практика специалистов госпиталя позволили выбрать эффективную тактику лечения в столь тяжелом случае и сохранить жизнь женщины», — сказано в сообщении Минздрва.

Всего за время пандемии в Чувашии было зарегистрировано 8 597 случаев заболевания коронавирусом, 93 пациента скончались.

темы
коронавирус
здравоохранение
Чувашия
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