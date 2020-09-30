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В Чебоксарах врачам Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн удалось спасти COVID-пациентку, у которой было диагностировано 100%-е поражение легких, сообщает минздрав региона в своем Instagram. Госпиталь был перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом в разгар пандемии.

По данным ведомства, 66-летняя женщина находилась в отделении анестезиологии и реанимации, где врачи боролись за ее жизнь более месяца.

«Высокая квалификация и огромная практика специалистов госпиталя позволили выбрать эффективную тактику лечения в столь тяжелом случае и сохранить жизнь женщины», — сказано в сообщении Минздрва.

Всего за время пандемии в Чувашии было зарегистрировано 8 597 случаев заболевания коронавирусом, 93 пациента скончались.