«Чуть не устроил несколько аварий»: полицейские еле остановили пьяного члена Совфеда

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Экс-губернатор Липецкой области, член Совета Федерации России Олег Королев привлек внимание общественности необычной ездой на «Лексусе». Вероятно, политик и не подозревал о том, что граждане ловко фиксировали его неумелое перемещение по Липецку за рулем дорогостоящего автомобиля, тем не менее, улизнуть от сотрудников правопорядка ему не удалось.

Как оказалось, Королев решил прокатиться по городу, будучи пьяным. Разлетевшиеся в социальных сетях фотографии и видеозаписи очевидцев говорят о том, что сенатор ехал по Липецку со спущенными колесами, сбивал дорожные знаки и чуть не устроил несколько аварий. Остановить его удалось только полицейским. Известно, что проходить медосвидетельствование он отказался, а после допроса так в машине и заснул, передает Telegram-канал Baza.