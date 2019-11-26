В стародавние времена обиженные или нуждающиеся писали челобитные царю. Мол, умоляю заступиться, проявить милосердие, не дать сгинуть, и так далее. Иногда владыки отправлялись в народ. Приезжали в какую-нибудь волость или уезд, и под гром колоколов шли вдоль толпы. Иной раз, видя пригожую девицу или седобородого старца, сбавляли шаг: «Как живется вам, люди? Есть ли какая надобность?»

Но те, с опаской глядя на грозного урядника или бургомистра, кланялись: «Все по закону, батюшка. Никто нас не забижает. Урожай, хвала Господу, богатый, закрома полны. Мы и наши детки одеты, обуты…»

Бывало, правда, и по-другому. Приезжает монарх, его встречают, холят, лелеют. И вдруг какой-то оглашенный выбегает из толпы, да бросается наземь. Истошно кричит, да целует ноги в богатых сапогах: «Заступись, отец родной, Христом Богом молю, жисти никакой нет…»

Царь сурово глядит окрест, велит поднять просителя. И кивает боярину с гусиным пером: «Выспроси, в чем его нужда, да подсоби. А кто его затерзал вконец, накажи…»

Прошумели столетия. Многое изменилось с тех пор, но челобитные остались, изменив форму и название. И встречи с народом сохранились, став «прямой линией с президентом». На них глава государства отвечает на вопросы, разъясняет, что к чему, помогает, кому надо. И задает перцу тем, кто опростоволосился.

Впрочем, и в обычные дни глава государства уверенно держит руку на пульсе страны. К примеру, на днях Владимир Путин, узнав о новом порядке медосмотра для водителей, охарактеризовал его коротко: «Чушь какая-то…»

Сказано не о проделке какого-то сумасброда, а о решении главы министерства здравоохранения Вероники Скворцовой. Чтобы получить справку для получения водительских прав, нужно сдать сложные анализы, дабы распознать алкоголиков и наркоманов. И закрыть им путь к рулю.

Дело хорошее, но цена не очень. Стоимость этой самой злосчастной справки с 22-го ноября резко возрастала – аж до пяти тысяч рублей. Поэтому все бросились получать бумажки старого образца, которые стоят от 500 до тысячи рублей. По всей стране мигом выстроились огромные очереди, в которых громко поминали власть. Понятно, какими словами.

И тут, слава Богу, президент все отменил. Путин еще и договорить фразу не успел, как госпожа министр здравоохранения отложила введение нового порядка медосмотра для водителей. Даже суровый Сталин не мечтал о таком высочайшем темпе выполнения своих решений!

Может, это поворот к лучшему? И теперь президент постоянно будет оперативно реагировать? На недочеты, несправедливости в государственном масштабе и, если возникнет «чушь какая-то»?

Хочется верить. Однако, есть вопросы.

В интернете есть кадры, как Путин едет в электричке Московского центрального диаметра – нового типа железнодорожного сообщения в Москве и Подмосковье. Напротив – губернатор Московской области Андрей Воробьев, рядом - мэр Москвы Сергей Собянин. За окном бегут рельсы. Очень символично – это как бы путь в будущее, к созиданию, новым рубежам…

Пассажиры сидят, смотрят в окно. И вдруг московский градоначальник заводит разговор о новой справке для водителей.

С чего бы это? Ведь мэру в очереди не стоять…

Но президент не удивился, а с готовностью стал отвечать. Главную фразу вы уже знаете: «Чушь какая-то…» Далее стал рассуждать, уверенно, с цифрами: «У нас минимальный размер оплаты труда - 11 тысяч 280 рублей. Такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. А сколько миллионов людей возле этой цифры? Чуть побольше. И пять тысяч, если надо отдать за справку – это что, ползарплаты, что ли?»

Еще Путин сказал, что «я сам узнал об этом из средств массовой информации». То есть, о справке.

Почему? Он, что, изолирован, как Ленин в Горках, как Горбачев в Форосе? Ему ничего не докладывают, от него все скрывают? Или сам уже не желает ничего знать? Устал? Надоело? Как-никак, 20 лет на посту…

Нет, все в порядке, президент уверенно держит рычаги власти. Он - в курсе. Не только введения новых справок для водителей, но и остального. Путин просто исправил то, что его нерадивые подчиненные нагородили. Или они специально нагородили, чтобы президент вовремя вмешался?

Рейтинг Путина, конечно, повысился. Чего не скажешь о министре здравоохранения. Впрочем, ей опасаться нечего. То, что она со своими соратниками задумала, непременно претворится в жизнь. Ведь нововведение не отменили, а лишь отложили - до середины будущего года. Президент так и сказал: «Ну, так надо вводить это как-то с умом…» И будет с умом, но, вероятно, за те же пять тысяч…

Намедни состоялся очередной съезд «Единой России». Об авторитете этой партии, уровне доверия к ней широких масс говорить не буду – все и так известно. Однако форум прошел пышно – почти как съезд КПСС во времена Леонида Ильича. Там выносились важные решения, здесь прозвучали пламенные призывы…

На съезде президент РФ уточнил – для многих это стало новостью - «Единая Россия», оказывается, не правит, а служит народу. И теперь партия должна стать ближе к людям – независимо от их политических симпатий и партийной принадлежности. «Это мощная общенациональная общественно-политическая сила, - сказал Путин. - и совсем не значит, что она соглашается с любыми действиями чиновника, какой пост он ни занимал бы. Вы должны терзать и трясти чиновников на местах, добиваться решения важных проблем».

Президент РФ был полон оптимизма. Плохие времена для «Единой России» позади, партия обретает новое лицо. Теперь все будет по-другому. На местах активизируются и взбодрятся. Будут открыты общественные приемные и правозащитные центры, куда пойдут граждане со своими проблемами. Там они получат помощь. Говорят, уже можно занимать очередь.

Вопрос в том, кто будет «терзать и трясти чиновников на местах»? Рядовых граждан эти деятели не слушают. Может, чиновники возьмутся за самих себя? Мысль, как говорится, интересная… Но с какого перепуга люди, которые столько лет врали, имитировали бурную деятельность, брали «на лапу», изменятся? С чего вдруг у них проснется энергия, честь и совесть? По приказу из Кремля? После отпущения грехов? Но многим к церковному батюшке обращаться поздно. А к прокурору – в самый раз...

Такой статистики нет, но и без нее не трудно догадаться, что большинство осужденных и находящихся под следствием высокопоставленных коррупционеров – губернаторов, их заместителей, мэров, военных – были, извините за выражение, членами «Единой России». Сидели в кабинетах важные, сосредоточенные, произносили речи, докладывали о сделанном в Кремль. Но - утаивали о содеянном…

Почему надо терзать и трясти чиновников? Не лучше ли просто призвать их к порядку, напомнить об уважении к закону, ответственности, необходимости выполнения своих прямых обязанностей? Не внемлют, продолжат бездельничать, воровать – уволить, отдать под суд. Ведь президент уже показал, как быстро он умеет реагировать. Почему бы не сохранить высокий темп принятия радикальных решений?

«Единая Россия» была основана 18 лет назад. Но почему только сейчас прозвучал призыв президента партийцам повернуться к людям. Куда раньше была обращена «Единая Россия»?

Впрочем, как обещал президент, сейчас все будет по-другому. Начинаем ждать – в который уже раз. Но опять с надеждой. Как наши далекие предки, писавшие при неверном свете лучины челобитные и ронявшие непрошенные слезы...