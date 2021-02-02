«Чудо-таблетка» и очиститель воздуха от вирусов. Мошенники атакуют россиян

Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как во время эпидемии коронавируса избежать обмана со стороны мошенников, которые продают «помогающие» от COVID-19 лекарства, а также «чудо-средства», якобы препятствующие заражению.

В ведомстве советуют не вступать в контакт с предлагающими купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку». Как правило, злоумышленники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований препаратов.

В Роспотребнадзоре предостерегли об интернет-сайтах, с помощью которых аферисты предлагают купить очиститель воздуха или другие «чудо-средства», удаляющие возбудитель вируса из воздуха и препятствующие заражению коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Ранее служба безопасности лаборатории «Гемотеста» обратилась в полицию из-за появления сайтов, на которых мошенники продавали поддельные справки с результатами тестов на коронавирус, похожие на документы компании.

Лаборатория также планирует взыскать с владельцев доменов компенсацию за репутационный ущерб.