Чудо свершилось. Благодатный огонь снова сошел в Иерусалиме

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Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Верующие считают, что это божественный знак.

Благодатный огонь, которые не обжигает первые 10-15 минут, символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Обряд перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 2 мая, ежегодно называют «чудом схождения Благодатного огня».

В ближайшее время Благодатный огонь получат представители 11 стран - Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Румыния, Греция, Кипр, Болгария, Грузия, Польша и Казахстан.

В Храм Христа Спасителя в Москве огонь прибудет к вечернему пасхальному богослужению.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Он является святыней и ежегодно загорается в часовне над Гробом Господним в канун православной Пасхи. Его появление, несмотря на регулярность, называют чудом, пишут РИА «Новости».