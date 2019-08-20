«Чудо» под Иловайском

Пять лет назад развернулись ожесточённые бои за Иловайск, небольшой город, расположенный в 40 километрах к востоку Донецка. Данная битва определила ход конфликта на юго-востоке Украины. Группировка ВСУ неожиданно потерпела крупное поражение. В Киеве были вынуждены сесть за стол переговоров и подписать первые Минские соглашения (5 сентября 2014 года).

Для Украины события в районе Иловайска превратились в военную катастрофу. Жертвами с украинской стороны стали как минимум несколько сотен человек. Точной информации о потерях до сих пор нет. В своё время комиссия Верховной Рады называла цифру в тысячу человек. Скорее всего, именно эти данные являются наиболее близкими к реальности.

В результате сражения за Иловайск ополчение получило огромное моральное преимущество и одновременно укрепило обороноспособность народных республик. После окружения группировки ВСУ передовые отряды ВСН вышли к Азовскому морю и создали угрозу наступления на Мариуполь, важнейший для Украины порт.

Оборона и наступление

С точки зрения Генштаба ВСУ захват Иловайска позволял окружить Донецк, рассечь группировку ВСН и блокировать возможную военную помощь донецкому гарнизону со стороны России. В целом украинское командование рассчитывало на скорое завершение «антитеррористической операции».

24 августа в День независимости Украины во время военного парада Пётр Порошенко собирался объявить гражданам об обещанной победе. Однако пока парадные расчёты маршировали по Крещатику, сотни военнослужащих гибли под обстрелами в районе Иловайска.

И действительно оперативная обстановка благоприятствовала Киеву. ВСУ стремительно окружали Донецк, выбив в июле-августе 2014 года мятежников из десятков населённых пунктов. Казалось, что ещё немного и украинская армия окончательно задавит сопротивление Юго-Востока.

Как ни странно, но Киеву «помогла» ликвидация так называемого «Южного котла» (6-7 августа) — окружения, куда угодили украинские войска. Часть группировки прорвалась к своим, более 400 солдат, спасая свои жизни, перешли российскую границу. Исчезновение котла было поражением для ВСУ, но при этом позволило высвободить значительные силы для наступления на Иловайск и Донецк.

Имеющиеся в открытом доступе сведения позволяют судить, что ополчение находилось в не самом лучшем состоянии. «Южный котёл» не принёс серьёзных оперативных преимуществ. К тому же моральные силы повстанцев явно подорвал уход из Славянска (5 июля). Последней крупной крепостью оставался Донецк. Именно там были сосредоточены основные подразделения ВСН. О количестве бойцов можно лишь догадываться, но, скорее всего, в рядах мятежников находились не более 10 тыс. человек.

Бои на подступах к Иловайску завязались 10 августа, спустя неделю украинские войска вошли в город. Общая численность группировки ВСУ составляла примерно три тысячи человек, количество обороняющихся было в разы меньше (существуют данные о 500 бойцах).

Однако ситуация радикально поменялась после двух мощных ударов в тыл украинской армии. Войска «незалежной» дрогнули и почти три тысячи человек оказались в капкане. Этот эпизод битвы за Иловайск является самым спорным. Спустя пять лет по-прежнему сложно объяснить, откуда у ВСН взялись резервы.

Мы точно знаем, что удар по украинскому тылу нанесли прежде всего артиллерия и танки. При этом Игорь Стрелков всегда жаловался на нехватку артиллерии, которая в любых конфликтах наносит основной урон укреплениям, бронетехнике и живой силе противника. ВСУ, несмотря на слабую подготовку командного и личного состава, имели ощутимое преимущество в тяжёлой технике.

Сам Стрелков боями за Иловайск не руководил. 15 августа 2014 года он снял с себя полномочия министра обороны ДНР. По его утверждению, по состоянию на конец июля начало августа в арсенал ВСН входили несколько самоходных артиллерийских орудий «Нона», а танки были только в составе батальона «Оплот». Но это подразделение были задействовано на другом участке — в районе Снежного, в 60 километрах от Иловайска, где также шли тяжёлые бои.

Удары в тыл ВСУ были нанесены с двух направлений: из Донецка, где располагался гарнизон и со стороны Успенки, которая расположена в непосредственной близости от границы с РФ. Поэтому велика вероятность, что судьбу Иловайска определила именно российская военная помощь.

Например, на днях британская исследовательская группа Forensic Architecture опубликовала доклад, подготовленный по заказу Европейского центра защиты прав человека. В нём утверждается, что в окружении группировки украинских войск участвовали танки Т-73Б3. Эти машины принадлежат российской армии, указывается в документе, так как только эта модификация Т-72 стоит на вооружении ВС РФ.

В Киеве по понятным причинам также возлагают вину на Россию. В 2015 году СБУ возбудила уголовные дела против начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и военнослужащих 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии ВДВ.

«Гуманитарный коридор»

Киеву свойственно завышать оценку масштабов российской военной помощи. Можно предположить, что небольшое количество российских артиллерийских орудий и танков действительно пересекли границу и сломали оборону украинцев. Но на острие удара всё же находились ополченцы.

К тому же одним из ключевых факторов поражения ВСУ стала общая неорганизованность в боевых порядках. Украинские войска, прикрывавшие иловайскую группировку, отступали в жуткой панике. Данный факт признают даже в Генштабе Украины. Главным образом «отличился» 5-й батальон территориальной обороны.

24 августа ополчение завершило окружение города. Через несколько дней ситуация для оставшихся в Иловайске солдат стала критической из-за нехватки продовольствия, воды и боеприпасов. Однако в Киеве отказывались выбрасывать белый флаг.

29 августа Владимир Путин попросил руководство ВСН создать «гуманитарный коридор» для попавших в капкан украинских войск. Мятежники пошли на уступки, но выдвинули условие — выход из окружения должен осуществляться организованными невооружёнными колоннами. Украинцы отказались его соблюдать. Силовики прорывались спонтанно и с оружием в руках. В результате группировка попала под мощнейший обстрел.

Именно при прорыве котла погибла большая часть военнослужащих ВСУ. Пытаясь укрыться от огня, украинские офицеры бросали технику и служебные документы. Иловайский котёл превратился в национальное унижение Украины. Его последствия соседняя страна будет ещё очень долго переживать.

Правда, основную ответственность за жестокий разгром под Иловайском несёт не Россия, а командование ВСУ, проявившее поразительное головотяпство. Украинские генералы почему-то не позаботилось об укреплении тыла и решили, что войска могут без больших потерь покинуть город.

«Иловайский котёл» позволил остудить наступательный пыл Киева, однако он не должен становиться поводом для злорадства. В гражданской войне не бывает правых и виноватых. Но это осознание по-прежнему не пришло обеим сторонам конфликта на юго-востоке Украины.