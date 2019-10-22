Там чудеса. Там Штирлиц бродит

То, что у нас есть, нас же обычно не устраивает. Мы хотим жить лучше – чтобы налоги были меньше, а зарплата больше. Чтобы работа была интересная, не слишком тяготила, а лучше совсем бы не обременяла. Вообще-то желаний много, а потому хочется помечтать. Пока все это разрешается делать совершенно бесплатно. Но говорят, что за слишком сильные грезы какой-то налог могут ввести. Впрочем, речь совсем о другом.

На днях сотрудники ВЦИОМ и эксперты Центра политической конъюнктуры предложили россиянам выбрать киногероев, которые могли бы стать идеальными политическими деятелями. Больше всех голосов набрали штандартенфюрер фон Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны» и профессор Преображенский из «Собачьего сердца».

Необходимо внести ясность. Президент у нас есть и очень давно. Имеется и премьер-министр, тоже с большим стажем работы. Никаких подкопов под них никто делать не собирается. Стало быть, и героям фильмов руководящие посты не светят. Мы просто поиграли и немного помечтаем…

Итак, Макс Отто фон Штирлиц - молодой, перспективный, не думает о секундах свысока. Набрал 20 процентов голосов респондентов и, по их мнению, лучше других воплощает такие качества, как честность, компетентность и близость к народу.

Характер у Штирлица, согласно характеристике, «нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг». То есть, обладает теми качествами, с которыми «не дружат» нынешние политики. Но главное, что Штирлиц «в связях, порочащих его, замечен не был». Где такого чистого, незапятнанного, нынче отыщешь? Только в романе Юлиана Семенова…

Профессор Филипп Филиппович Преображенский – тоже удачный выбор народа. Ему отдали голоса 12 процентов респондентов. И не напрасно: Филипп Филиппович - отменный профессионал, светило медицины. Не очень молодой, но культурный, образованный. И – энергичный.

Преображенский, по описанию автора «Собачьего сердца»» Михаила Булгакова, «умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей». Пахнет от него больницей. И – сигарой.

Итак, Штирлиц – президент, Преображенский – премьер-министр. Теневого, так сказать, правительства. Стало быть, им обустраивать Россию. Точнее, они могли бы это сделать

Штирлиц мог бы взять на себя укрепление правоохранительных органов и борьбу с коррупцией. Сделать так чтобы воровали хотя бы не как сейчас - миллиардами, а как прежде – миллионами. Задача Преображенского - налаживание хоть какого-то медицинского обслуживания населения, которое после оптимизации практически прекратилось. И – прекращение «разрухи в головах». Главным образом – у министров и депутатов.

Хочется верить, что президент и премьер сработаются. Впрочем, разногласия неизбежны, ведь Штирлиц – советский человек, верит в партию и Сталина, хотя по легенде поклоняется Гитлеру. Преображенский же - из «бывших», возможно, монархист. К тому же первый – человек военный, за время работы в Германии привыкший к точности, порядку и строгое соблюдение законов. А второй – интеллигент, с явными либеральными наклонностями. Признавался, что не любит пролетариат и готов его отправить на чистку сараев.

Однако дело для обоих – прежде всего. И – достижение цели. Именно за это мы их любим и уважаем. А так же надеемся…

Народный опрос выявил и других достойных кандидатов, которые могли бы занять должности первых вице-премьеров.

Это – герой фильмов «Брат» и «Брат-2» Данила Багров, набравший 11 процентов, и исполнительница роли Екатерины Тихомировой из ленты «Москва слезам не верит», за которую проголосовали 9 процентов. Впрочем, дуэт может превратиться в трио – еще один претендент на высокий пост Валерий Харламов из картины «Легенда № 17» (6 процентов)

Багров, вероятно, будет курировать оборонно-промышленный комплекс, Тихомирова, скорее всего, займется социальной защитой населения. Харламов же может взять на себя решение вопросов культуры, туризма и спорта. Его первостепенная задача – борьба с допингом.

По мнению, респондентов, всех троих отличает умение эффективно организовать работу (правда, разными методами), хорошая информированность о положении дел в стране и наличие четкой программы действий. И потому мы, граждане страны, можем с надеждой смотреть в будущее.

Всеми вышеперечисленными качествами обладают еще два популярных персонажа – Семен Горбунков из комедии «Бриллиантовая рука» и Саша Белый из криминального сериала «Бригада», набравшие по 4 процента. Тем самым респонденты считают, что и им можно найти достойное место в руководстве страной.

Небольшая ремарка. Штирлица поддержали в основном женщины и россияне среднего и старшего - свыше 60-ти лет – возраста. За Преображенского проголосовали граждане от 35-ти до 59-ти лет, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов с населением более миллиона человек. Что же касается респондентов от 18-ти до 34-х лет, то им оказались симпатичны Багров и Белый. Их видимо совсем не смутили, мягко говоря, радикальные способы достижения целей обоих персоналов

Но стоит ли удивляться? Реальные люди, подобные Багрову и Белову, очень многого добились в России. Их имена сейчас и на виду, и на слуху. И никого не волнует их темное прошлое…

Стоит заметить, что нынешние выборы политических лидеров – повторение тех, что провели ВЦИОМ и РОМИР ровно 20 лет назад, в 1999 году. Тогда исследователи этих социологических центров предложили россиянам список исторических персонажей и героев популярных персонажей фильмов, чтобы выяснить, за кого из них они проголосовали бы на ближайших президентских выборах.

Надо сказать, что респонденты с большим энтузиазмом участвовали в опросе, который, по сути, стал открытым чемпионатом России по выявлению политических и нравственных пристрастий. В «турнире», в частности, участвовали Василий Чапаев, Шерлок Холмс, Джон Рэмбо, Атос, Пьер Безухов. Автору этих строк был симпатичен последний, однако было ясно, что россияне в нелегкое для страны время обязательно потребуют «сильной руки».

Так и произошло. «Чемпионом» ВЦИОМ стал император Петр I, набравший 19 процентов голосов. Второе место разделили Глеб Жеглов из сериала «Место встречи изменить нельзя» и реальный маршал Георгий Жуков (оба – по 13 процентов). Штирлиц замкнул квартет лидеров, набрав 10 процентов

Зато в опросе РОМИР штандартенфюрер поднялся выше, получив 14 процентов голосов, что позволило ему занять вторую строчку опроса. Штирлиц обошел Жеглова (10 процентов), но значительно уступил первенство Жукову (34,8 процента).

Прошло 20 лет, многое изменилось в стране, а Штирлиц все так же в лидерах. Без всяких подтасовок, «каруселей» и прочих предвыборных «финтов». Все просто: герой - умный, честный, отважный. И «в связях, порочащих его, замечен не был». Интересно, остались такие безукоризненные политики в самой, что ни на есть реальной, а не виртуальной жизни?