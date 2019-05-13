Чтобы помнили. Чтобы знали

Недовольство определённой части российского общества тем, как страна празднует 9-е мая, в этом году перешло все разумные пределы. Недовольные даже изобрели специальное слово – «победобесие». И главная претензия – к детям, точнее к их родителям: нечего рядить малышей в военную форму! Почему в детской военной форме нет ничего плохого – разбиралась «Русская Планета».

Но сперва давайте-ка о грустном. О том, в чём многочисленные противники всенародного праздника пусть и немножечко, но правы. Танцы на шесте жены бывшего депутата под «Смуглянку», рекламный слоган горе-маникюрши с призывом записываться на «ноготочки» - «Всех с войной!», георгиевские ленточки на собачьих ошейниках – всё это и правда слишком.

Но так и должно быть. И вот почему.

Известно, что на сегодняшний день в России осталось 73 тысячи ветеранов. Это ветераны-инвалиды и участники боевых действий, которые непосредственно принимали участие в Великой отечественной войне. С каждым годом их становится всё меньше, пройдёт ещё каких-то 10 лет – в живых не останется никого, кто помнил бы ту страшную войну.

Уйдут ветераны – уйдёт и праздник. Наверное, об этом мечтают Виторганы, Гозманы и прочие ненавистники Дня Победы. Как бы не так! Страна хочет помнить. Именно поэтому из самых что ни на есть народных недр родилась идея «Бессмертного полка», когда живые подхватывают эстафету и встают в строй с портретами ушедших. Чтобы не забывать. Никогда.

Невыносимо думать, что совсем скоро настанет тот день, когда уже не спросишь дедушек и бабушек о том, каким горячим был воздух в июне 1941-го. И чем он пах в мае 1945-го. Быть может, поэтому мы так отчаянно стремимся наверстать упущенное и порой перегибаем палку. В придании празднику Победы культового, поистине национального, всенародного статуса отдельных людей, что называется, несёт. Но так и должно быть. Болезнь роста. Переболеем – это пройдёт.

А вот то, что останется – это уже навсегда. Никто не собирается забывать о том, что эта война была самой страшной для России за всю её историю. Никто на самом деле не хочет повторять – но готов, в случае чего, и эта готовность намного сильнее укрепляет мир, чем псевдопацифистские призывы отказаться бряцать оружием на Красной площади.

Наше общество прямо сейчас, своими собственными руками отливает на века память об этой войне для всех последующих поколений. Сколько было великих битв в русской истории? Не счесть… Но мы вспоминаем о них, лишь беря в руки учебники истории. Пожалуй, только об окончании ордынского ига вспоминаем чаще прочих. Да о победе над Наполеоном – да и то, лишь благодаря писательскому дару Толстого, который сохранил для нас память о той войне, тоже, к слову, отечественной. Кстати, в какой день она закончилась, кто-нибудь помнит, без гугла чтобы?

Кому, в первую очередь, нужно передавать эстафету памяти? Конечно же, детям. И элемент маскарада, который так нервирует определённого рода общественность, лишь на первый взгляд выглядит как глумление над памятью. Сперва слепое повторение, соблюдение ритуала, и лишь затем осознание истинного смысла – именно так учатся дети. Потом они обязательно узнают, сколько миллионов человек погибли в той войне, и сколько стали калеками. Какую цену заплатил наш народ за ту победу – всё узнают.

Фото: Vladimir Varfolomeev / Flickr

Но, возможно, именно благодаря военной форме, надетой на них родителями когда-то в далёком детстве, они сохранят в памяти главное: радость победы. Радость жизни. Радость, что мы выстояли, несмотря ни на что, и есть кому поднять портрет прадеда-фронтовика и пройтись с ним по главной улице города.

Смотрю на такого вида фото и мне аж дурно. Как и на полк, если честно. Как-то не так оно должно быть, у нас какая-то вечная истерия происходит

Меня пугают «новые традиции» празднования Дня победы уже давно, будто и правда война - это так хорошо и благородно((

Не понимаю ценность патриотизма в современном мире. Просто громкое слово для манипулирования массами, пережиток прошлого

Вот лишь некоторые мысли «прогрессивных» родителей, которые видят в военной форме для детей угрозу миру. Их миру. В котором нет памяти. В котором есть просто какие-то люди, которые живут в каких-то странах, и не более того. В нашем мире, эта память есть.

В конце концов, по всему миру люди не видят в детской военной форме ничего предосудительного. Детишки из США с удовольствием наряжаются и в военную форму морпехов США, и в одеяния времён Гражданской войны.

Фото: U.S. Army Garrison - Miami / Flickr

В Европе тоже есть такая традиция. И в Турции. И в Азии. В западных интернет-магазинах полно предложений о покупке детской военной формы, самых разных эпох, включая период Второй мировой. Так что, неужели костюм человека-паука предпочтительнее? Или, быть может, стоит всё же наряжаться в настоящих героев?

Да, стараниями отдельных чиновников, чьё прикосновение к любой общественной инициативе стремится обратить её в груду черепков, «Бессмертный полк» в некоторых городах напоминал карнавал с бутафорским реквизитом, который затем отправился на помойку. Но это уже с отдельных людей спросить следует, а не с идеи как таковой. А что касается победобесия – тут всё просто: бесятся, как известно, бесы. А страна – празднует. Потому что помнит. Потому что хочет помнить. Потому что хочет, чтобы и через 100 лет было, кому помнить. Только и всего.

Фото: Marco Fieber / Flickr