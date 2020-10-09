Чтобы улучшить собираемость платежей Греф предложил эксперимент с квитанциями ЖКХ

Topspb.tv

Плату за вывоз мусора в России предложили включить в единый платежный документ за ЖКХ для повышения собираемости платежей. Автором инициативы выступил глава «Сбербанка» Герман Греф.

Он обратился в Минстрой, Минприроды и Минфин с просьбой рассмотреть возможность изменения законодательства и подзаконных актов, касающихся выставления счетов населению и юридическим лицам, а также направил свое предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Получение обращения подтвердили в пресс-службе правительства.

Греф предлагает сделать обязательным указание единого лицевого счета, присвоенного помещению, а также выступает за введение административной ответственности за неоплату коммунальных услуг.

Представитель Минприроды заявил РБК: «Мы поддерживаем инициативу Грефа по внесению платежа за мусор в единую квитанцию вместе с другими жилищно-коммунальными услугами. Сейчас в пилотных регионах по поручению министра (Дмитрия Кобылкина - прим.) хотим провести такой эксперимент».

В ведомстве отмечали, что в связи с пандемией платежи от населения за вывоз мусора сократились. За первые шесть месяцев 2020 года долги мусорных операторов выросли на 20% - до 46,7 млрд рублей. Интерес Грефа к этой проблеме связывают с тем, что «Сбербанк» содейстует созданию устойчивой системы обращения с мусором и уже одобрил финансирование пяти проектов по строительству предприятий по переработке отходов.

Ранее сообщалось, что мусорная реформа в России развернулась в сторону строительства новых полигонов. Сначала она запускалась для снижения объемов захоронения и переработки.