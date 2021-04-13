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«Чтобы так кожа обтягивала череп»: стало известно о состоянии голодающего Навального

Антон Мельников
13 апреля, 2021 18:48
2 мин
Антон Мельников
13 апреля, 2021 18:48
2 мин
instagram / yulia_navalnaya
instagram / yulia_navalnaya

Жена оппозиционного политика Алексея Навального Юлия навестила супруга в покровской Исправительной колонии №2, где оппозиционер отбывает наказание. Об этом она сообщила в соцсети Instagram.

Юлия рассказала, что Алексей сильно похудел. Общение проходило через стекло, с помощью телефона.

«Он все такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть», - написала Юлия.

По её словам, Алексей сильно похудел, он «весит уже 76 кг при росте 190».

«Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собираться», — поделилась Юлия.

Она отметила, что врача к оппозиционеру по-прежнему не допускают и она переживает за него «еще сильнее»

«Он всем передавал большой привет. Правда, что все будет хорошо, у него уже не осталось сил добавить», — приводит слова Юлии Znak.com.

Напомним, в марте стало известно, что содержащийся в колонии политик испытывает серьезные проблемы со здоровьем, у него сильные боли в спине и ноге и частичное онемение конечностей. При этом, стороннего врача к нему не допускают. 31 марта Навальный объявил голодовку.

Позднее оппозиционер сообщил, что у него появился сильный кашель и температура, при этом в колонии, по его словам, несколько заключенных были госпитализированы с туберкулезом.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Оппозиция
Колония
Голодовка
Юлия Навальная
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